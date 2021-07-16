Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat darbeyi övdü: 15 Temmuz 27 Mayıs zaferi kadar bile sürmeyecek

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde skandal sözlere imza attı.
ONLARA GÖRE GERÇEK HİÇBİR ŞEY ALGI HER ŞEYDİR
Toplumu kutuplaştırmak için çalışan muhalif medyanın önde gelen ismi Kırıkkanat darbeyi övdü. Sivil alanlarda kendisine yer edinerek kendilerini laik, seküler ve Kemalist olarak tanıtan birçok sözde rejim savunucusu, besteci, oyuncu, şarkıcı, kanaat önderi, akademisyen ve yazar provokatör toplumun fanatik uçlarını temsil eden ideolojilere algıda seçici sloganlar ile atış yapıyor.
"27 MAYIS DARBESİ GAYET BAŞARILI"
Twitter hesabından düşmanca ifadeler kullanan Kırıkkanat, "27 Mayıs 1960 darbesi, gayet başarılı bir darbe olup, bir zamanlar milli bayramdı" sözlerini sarf etti.
"15 TEMMUZ 27 MAYIS ZAFERİ KADAR BİLE SÜRMEYECEK"