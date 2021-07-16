Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.07.2021 23:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.07.2021 00:20
    ABONE OL

    Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat darbeyi övdü: 15 Temmuz 27 Mayıs zaferi kadar bile sürmeyecek

    Türkiye'yi kültürel olarak dönüştürmek isteyen gladyo artıkları hasmane tutumlarını artırarak devam ediyor. Yurt dışı ve CHP'li belediyeler tarafından fonlanan Cumhuriyet gazetesinde yazarlık yapan Mine Kırıkkanat, 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin yıldönümünde darbecileri destekleyen skandal bir açıklama yaptı. Kırıkkanat'a göre "15 Temmuz zaferini bol bol kutlayın, çünkü ömrü 27 Mayıs zaferi kadar bile sürmeyecek" dedi. Milleti hakir gören boğaz burjuvazisi, bileğini bükemedikleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı büyük bir kin besliyor. Haberin detayları...

    Cumhuriyet gazetesi yazarı Kırıkkanat darbeyi övdü

    Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde skandal sözlere imza attı.

    ONLARA GÖRE GERÇEK HİÇBİR ŞEY ALGI HER ŞEYDİR

    Toplumu kutuplaştırmak için çalışan muhalif medyanın önde gelen ismi Kırıkkanat darbeyi övdü. Sivil alanlarda kendisine yer edinerek kendilerini laik, seküler ve Kemalist olarak tanıtan birçok sözde rejim savunucusu, besteci, oyuncu, şarkıcı, kanaat önderi, akademisyen ve yazar provokatör toplumun fanatik uçlarını temsil eden ideolojilere algıda seçici sloganlar ile atış yapıyor.

    "27 MAYIS DARBESİ GAYET BAŞARILI"

    Twitter hesabından düşmanca ifadeler kullanan Kırıkkanat, "27 Mayıs 1960 darbesi, gayet başarılı bir darbe olup, bir zamanlar milli bayramdı" sözlerini sarf etti.

    "15 TEMMUZ 27 MAYIS ZAFERİ KADAR BİLE SÜRMEYECEK"

        15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin bir süre sonra toplumun hafızasından silineceğini ileri süren Kırıkkanat, "Hürriyet ve Anayasa Bayramı olarak 1980'e kadar resmen kutlanmıştı. Bugün hatırlayan var mı? Yok. 15 Temmuz zaferini bol bol kutlayın, çünkü ömrü 27 Mayıs zaferi kadar bile sürmeyecek" diye konuştu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Tapınakçılar Macron'a hakaret etti: Sen bir ateistsin
        Haberler Güncel Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat darbeyi övdü: 15 Temmuz 27 Mayıs zaferi kadar bile sürmeyecek