Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat darbeyi övdü: 15 Temmuz 27 Mayıs zaferi kadar bile sürmeyecek

15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin bir süre sonra toplumun hafızasından silineceğini ileri süren Kırıkkanat, "Hürriyet ve Anayasa Bayramı olarak 1980'e kadar resmen kutlanmıştı. Bugün hatırlayan var mı? Yok. 15 Temmuz zaferini bol bol kutlayın, çünkü ömrü 27 Mayıs zaferi kadar bile sürmeyecek" diye konuştu.

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