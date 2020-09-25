Cumhurbaşkanlığı'nın araç filosuna 750 bin dolarlık Cadillac marka cenaze aracının katıldığının yalanının kamuoyuna ilk defa gazeteci Mine G. Kırıkkanat tarafından gündeme getirildiği öğrenildi. Söz konusu yalanın 4 sene sonra CHP'li Meclis üyeleri, Oda TV ve Serkan Yiğit tarafından yeniden gündeme getirildiği tespit edildi.
Söz konusu yalanı paylaşan Serkan Yiğit hakkında, "Hakaret - Tehdit, Kamuya Gerekli Olan Şeylerin Yokluğuna Neden Olma, Halkı Kim ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan hakkında işlem yapıldığı bildirildi.
YALANIN KAYNAĞI MİNE G. KIRIKKANAT!
Mine G. Kırıkkanat'ın; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından 16 Nisan 2016 tarihinde paylaşımda bulundu ve "CB araba filosuna 750 bin dolarlık bir cenaze arabası katılmış. Bir anlam veren var mı?" iddiasında bulundu.
CHP'Lİ MECLİS ÜYELERİ, 4 SENE SONRA YALANI YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ
Mine G. Kırıkkanat'ın; söz konusu gerçek dışı paylaşımı 5 Mayıs 2020 tarihinde CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Meclis üyeleri Cemal Satanoğlu ve Gülay Demirel tarafından yeniden paylaşıldı ve yalan haber yeniden gündeme getirildi.
ODA TV DE YALANI HABER YAPTI
Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu Oda TV'nin de söz konusu yalanı haber yaptığı tespit edildi. Oda Tv'nin; "Saray bu araca 750 bin dolar verdi mi?" başlıklı haberinde, "Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın araba filosuna katılan 750 bin dolarlık Cadillac marka cenaze aracını gösterdiği iddia edildi" ifadeleri yer aldı.
YALANI PAYLAŞAN SERKAN YİĞİT HAKKINDA İŞLEM YAPILDI
Bursa'da yaşayan Serkan Yiğit'in, 25 Eylül 2020 tarihinde söz konusu yalanı paylaşarak gündeme getirdiği öğrenildi.
Serkan Yiğit; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu ve "Cumhurbaşkanlığı araç filosuna 750.000 dolarlık Cadillac marka cenaze aracı katıldı" iddiasında bulundu. Serkan Yiğit, söz konusu gerçek paylaşımını sonradan sildi.
Serkan Yiğit hakkında, "Hakaret - Tehdit, Kamuya Gerekli Olan Şeylerin Yokluğuna Neden Olma, Halkı Kim ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan hakkında işlem yapıldığı bildirildi.
CADİLLAC MARKA CENAZE ARACI ABD'DE FAALİYET GÖSTEREN CENAZELERE ARAÇ KİRALAYAN FİRMAYA AİT
Gazeteci Mine G. Kırıkkanat, CHP İBB ve Beykoz Meclis üyeleri Cemal Satanoğlu ve Gülay Demirel, Oda TV ile Serkan Yiğit'in paylaştığı gerçek dışı fotoğrafla ilgili ilginç bilgilere ulaşıldı.
750 bin dolarlık Cadillac marka cenaze aracının ABD'de faaliyet gösteren cenazelere araç kiralayan Johnson-Williams isimli firmaya ait olduğu öğrenildi. Firmanın internet sitesinde 28 Eylül 2014 tarihinde araç filosuna katılan 2011 model Black Cadillac Federal marka aracın fotoğrafının göründüğü ifade edildi.