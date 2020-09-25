Cumhurbaşkanlığı'nın araç filosuna 750 bin dolarlık Cadillac marka cenaze aracının katıldığının yalanının kamuoyuna ilk defa gazeteci Mine G. Kırıkkanat tarafından gündeme getirildiği öğrenildi. Söz konusu yalanın 4 sene sonra CHP'li Meclis üyeleri, Oda TV ve Serkan Yiğit tarafından yeniden gündeme getirildiği tespit edildi.

Söz konusu yalanı paylaşan Serkan Yiğit hakkında, "Hakaret - Tehdit, Kamuya Gerekli Olan Şeylerin Yokluğuna Neden Olma, Halkı Kim ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

YALANIN KAYNAĞI MİNE G. KIRIKKANAT!