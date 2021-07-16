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    • 16.07.2021 10:31
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    ODA TV'nin 15 Temmuz hain darbe girişiminden önceden haberi var mıydı?

    15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 5 yıl geçti. FETÖ'nün sinsice devletin tüm kılcal damarlarına sızarak devletin silahlarını millete doğrulttuğu, demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedeflediği darbe girişiminden bir gün önce ise yalan ve manipülatif haberleriyle ünlenen ODA TV’nin bir paylaşımı, o karanlık geceden önceden haberi var mıydı? Sorusunu akıllara getirdi. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, “Bir gün önce sitesinde yayımlanan "Dimdik ayakta kalacağını sanıyordu" başlıklı makaleyi en kritik saatlerde bir erken zafer manifestosu gibi defalarca coşkuyla yaymış. Daha ne yapsın, söyler misiniz?” ifadelerini kullandı.

    Oda TV'nin darbe girişiminden sadece bir gün önce yani 14 Temmuz 2016'da "Dimdik ayakta kalacağını sanıyordu" diye sosyal medya hesabı twitterdan paylaşım yaptığı belirlendi.

    Mümtaz İdil isimli kişinin köşe yazısına atıf yapılan twitter paylaşımında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının da kullanılması dikkat çekiyor.

    Yazıda İdil, şu skandal ifadelere yer vermişti.

    "Nasıl düştüğünü hiç fark etmedim. Ama düştü...

    Benim için çok da önemi yoktu düşmesinin, çünkü düşeceğini biliyordum. Düşmek bir eylemdi ve en azından hareket sağlıyordu. Düşmesi yaşamsal bir olaydı, iyi bile sayılırdı. Tek sıkıntı, düşmenin verdiği zarar olabilirdi. Onu da göze almam gerekiyordu.

        Düşmeyeceğini, hep dimdik ayakta kalacağını sanıyordu...

        Düştü..."

        Oda TV'nin bu paylaşımı 15 Temmuz hain kanlı darbe girişiminden önceden haberdar olduğu izlenimi uyandırıyor. Yapılan paylaşım Başkan Erdoğan'ı devirmeye çalışacaklarının sinyalini veriyor.

        ODA TV DARBEDEN HABERDAR MIYDI?
        Yalan haberleriyle gündemden düşmeyen Oda Tv, 15 Temmuz hain darbe girişiminden bir gün önce ve 15 Temmuz'da Başkan Erdoğan'ı hedef alan haberi art arda paylaşmıştı.

        Başkan Erdoğan'ı devirmeye çalışacaklarının sinyalini veren bu paylaşımı, bugün TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel yeniden hatırlattı.

        Yiğitel, "Darbeden saatler önce 'dimdik ayakta kalacağını sanıyordu' diye yazdılar. O halde bir daha yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarınızla 'adam hala dimdik ayakta'" dedi.

        BOŞUNA 'KARANLIK ODA' DEMİYORUM
        Öte yandan konuyu köşesine taşıyan bir diğer isim ise Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok oldu. Altınok, Karanlık Oda dediği ODA TV için, "Bir gün önce sitesinde yayımlanan "Dimdik ayakta kalacağını sanıyordu" başlıklı makaleyi en kritik saatlerde bir erken zafer manifestosu gibi defalarca coşkuyla yaymış. Daha ne yapsın, söyler misiniz?" ifadelerini kullandı.

            Melih Altınok'un yazısından ilgili bölüm şu şekilde:
            Sözcü yazarı Soner Yalçın darbe gecesi ne yapıyordu diyen FETÖ'cüler utansın!
            Adam, namı diğer Karanlık Oda isimli internet sitesi üzerinden elinden geleni yapmış işte.

            Bir gün önce sitesinde yayımlanan "Dimdik ayakta kalacağını sanıyordu" başlıklı makaleyi en kritik saatlerde bir erken zafer manifestosu gibi defalarca coşkuyla yaymış.


            Her tweet'e, FETÖ'cülerin o günlerde çok tercih ettiği "sinirli bir Erdoğan" fotoğrafını eklemeyi de unutmamış tabii ki.
            Daha ne yapsın, söyler misiniz?

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            Haberler Güncel ODA TV'nin 15 Temmuz hain darbe girişiminden önceden haberi var mıydı?