ODA TV'nin 15 Temmuz hain darbe girişiminden önceden haberi var mıydı?

Oda TV'nin darbe girişiminden sadece bir gün önce yani 14 Temmuz 2016'da "Dimdik ayakta kalacağını sanıyordu" diye sosyal medya hesabı twitterdan paylaşım yaptığı belirlendi.
Mümtaz İdil isimli kişinin köşe yazısına atıf yapılan twitter paylaşımında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının da kullanılması dikkat çekiyor.
Yazıda İdil, şu skandal ifadelere yer vermişti.
"Nasıl düştüğünü hiç fark etmedim. Ama düştü...
Benim için çok da önemi yoktu düşmesinin, çünkü düşeceğini biliyordum. Düşmek bir eylemdi ve en azından hareket sağlıyordu. Düşmesi yaşamsal bir olaydı, iyi bile sayılırdı. Tek sıkıntı, düşmenin verdiği zarar olabilirdi. Onu da göze almam gerekiyordu.