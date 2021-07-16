ODA TV'nin 15 Temmuz hain darbe girişiminden önceden haberi var mıydı?

"Nasıl düştüğünü hiç fark etmedim. Ama düştü...

Benim için çok da önemi yoktu düşmesinin, çünkü düşeceğini biliyordum. Düşmek bir eylemdi ve en azından hareket sağlıyordu. Düşmesi yaşamsal bir olaydı, iyi bile sayılırdı. Tek sıkıntı, düşmenin verdiği zarar olabilirdi. Onu da göze almam gerekiyordu.