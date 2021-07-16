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    • 16.07.2021 23:41
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    Bayrama kaç gün kaldı? Kurban Bayramı 1. gün ne zaman 2021? Bayram tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

    Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. 2021 Kurban Bayramı için sayılı günler kaldı. İbadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar Kurban Bayramı'nın idrak edileceği günleri araştırmaya başladı. Ramazan Bayramı'ndan sonra ikinci dini bayramımız olan Kurban Bayramı'na az bir zaman kala 'Kurban Bayramı 1. günü ne zaman 2021? Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?' Sorularına yanıt aranıyor. İşte merak edilen soruların cevabı...

    takvim.com.tr
    Bayrama kaç gün kaldı? Kurban Bayramı 1. günü ne zaman 2021?

    Bayrama sayılı günler kala Kurban Bayramı ne zaman 2021? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? Soruları araştırılmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre Kurban Bayramı'nın 2021 yılında idrak edileceği tarihler belli oldu. . Peki, Kurban Bayramı hangi ayda? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte detaylar!

    KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA?

    2021'de Kurban Bayramının 1. günü 20 Temmuz'a denk geliyor. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı 20 Temmuz günü başlayacak ve 23 Temmuz günü son bulacak.

    KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2021

    2021 yılında 19 Temmuz Pazartesi, arife günü ile başlayacak olan Kurban Bayramı tatili, 23 Temmuz Cuma günü sona eriyor. Toplamda 4,5 günlük bir tatil olan Kurban Bayramı tatili, 2021 yılının en uzun resmi tatili denebilir.

        Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi

        Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı

        Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba

        Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe

        Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma

        KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN VE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor. Bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini, kazalara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum." dedi.
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        Haberler Güncel Bayrama kaç gün kaldı? Kurban Bayramı 1. gün ne zaman 2021? Bayram tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?