Bayrama kaç gün kaldı? Kurban Bayramı 1. gün ne zaman 2021? Bayram tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Bayrama sayılı günler kala Kurban Bayramı ne zaman 2021? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? Soruları araştırılmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre Kurban Bayramı'nın 2021 yılında idrak edileceği tarihler belli oldu. . Peki, Kurban Bayramı hangi ayda? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte detaylar!
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA?
2021'de Kurban Bayramının 1. günü 20 Temmuz'a denk geliyor. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı 20 Temmuz günü başlayacak ve 23 Temmuz günü son bulacak.
KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2021
2021 yılında 19 Temmuz Pazartesi, arife günü ile başlayacak olan Kurban Bayramı tatili, 23 Temmuz Cuma günü sona eriyor. Toplamda 4,5 günlük bir tatil olan Kurban Bayramı tatili, 2021 yılının en uzun resmi tatili denebilir.