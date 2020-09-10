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    • 10.09.2020 11:40
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    ve 'den din düşmanlığı! Ders kitabına tahammül edemediler: Din kültürü dersine skandal dediler

    dönemi gazeteciliği 2020 yılında da devam ediyor. 'in 11. sınıf öğrencilerine dağıttığı Din Kültürü ve kitabında kabir, berzah, dünya ve ahiret bilgilerinin olduğu kısımlar hakkında ve gazetesi "skandal" ifadelerini kullandı. Kitapta yer alan dini bilgilerden rahatsız olan gazeteler, kitapta müfredata dahil olan bilgilerin olduğu kısımları "Lise ders kitabında kabirli, tabutlu, cehennemli eğitim" manşetiyle servis etti.

    takvim.com.tr
    Cumhuriyet ve Sözcü'den din düşmanlığı!
    gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat bu kez de ezan ve selaya nefretini kustu! Sosyal medyadan tepki yağıyor!
    'in 11. sınıf öğrencilerine dağıttığı Din Kültürü ve kitabında kabir, berzah, dünya ve ahiret bilgilerinin olduğu kısımlar hakkında Cumhuriyet ve gazetesi "skandal" ifadelerini kullandı. 'ye yakınlığı ile bilinen ve yalan haberleriyle algı operasyonu yapmaktan çekinmeyen 2 gazetenin bu hareketi, "28 Şubat kafası değişmemiş" yorumlarına neden oldu.





    RAHATSIZ ETTİ
    Cenaze ritüellerinin anlatıldığı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabında yer alan bilgiler Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerini rahatsız etti. Kitapta cenaze namazı fotoğrafının yer almasını skandal olarak niteleyen gazeteler büyük tepki topladı.




    CENAZE TÖRENİ VE TABUT GÖRSELİNİ SKANDAL OLARAK GEÇTİLER
    11. sınıf öğrencilerine dağıtılan kitapta din kültürü dersi müfredatına uygun olarak verilen bilgiler Cumhuriyet gazetesinde "Lise ders kitabında kabirli, tabutlu, cehennemli eğitim" manşetiyle servis edilirken, Sözcü gazetesi ise haberi "Kefenli, kabirli, tabutlu, cehennemli eğitim" manşetiyle verdi.





    CUMHURİYET GAZETESİ YAZARI MİNE KIRIKKANAT BU KEZ DE EZAN VE SELAYA NEFRETİNİ KUSMUŞTU
    Mine Kırıkkanat, sosyal medya hesabından sela için "Kötü haberler yetmiyormuş gibi bir de gece gece hoparlörden felaket tellallığı dinlemek zorunda kalıyoruz" ifadelerini kullandı.


    SELASI OKUNMASIN
    Skandal sözler sosyal medyada büyük tepki gördü. Sosyal medya kullanıcılar, Mine Kırıkkanat'a "Mine hanım diyanete dilekçe yazın sizin selanız okunmasın" diye tepki gösterdi.



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