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    • 03.09.2020 04:00
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    'li yazar milletine hakaret etti! dan tepki yağdı

    Cumhuriyet yazarı , 1'de bir programa konuk oldu. Konuk olduğu canlı yayında skandal sözlere imza atan Kırıkkanat, milletini aşağıladı. Kırıkkanat 'ın bile kültür seviyesinin Türk insanından yüksek olduğunu iddia etti.

    Cumhuriyet yazarı , 1'de bir programa konuk oldu. Konuk olduğu canlı yayında skandal sözlere imza atan Kırıkkanat, milletini aşağıladı. Kırıkkanat 'ın bile kültür seviyesinin Türk insanından yüksek olduğunu iddia etti.

    Kırıkkanat'ın sözleri da ünlü isimler, siyaset dünyası ve vatadandaşlar tarafından büyük tepki çekti.



    AVRUPA ÜLKELERİNDE KÜLTÜR ÇOK DAHA YÜKSEK
    Kırıkkanat, "Tabi ki cahillerimiz çoğunlukta. Yeni bir standart dediğimiz bir kültür Avrupa ülkelerinde çok daha yüksek.

    Hatta İran'da daha yüksek. Bizde o çok daha aşağıda olduğu için, bu kanıksamak aslında kültürsüzlük anlamına geliyor.

    Batı kültüründe devamlılık vardır. Bizde bu bile yok ya.. Ya bizde bu bile yok. Bu bile yok. İktidardaki cahil sağcılarımıza ne olduğunu henüz anlatamadık.

    CEHALET DESEN DİZ BOYU
    İşte bizde bu çok eksik çünkü cahil sayımız... Çok önemli bir Latince söz vardır. Kültürlü insanlar için program yaptığımdan söyleyebilirim. "Verba volant, skripta manent." Sözsel belleği olan, ondan da her şeyi uçan bir seçmen kitlesi.

    Özenle yetiştirdikleri, cehaletle eğittikleri seçmen kitlesi... Sen istediğini söyle seçmenine, o cahil. Hatta daha kültürsüz... Anlatabiliyor muyum?

    Cehalet desen diz boyu... İşte bu kültürsüzlüktür. Şaşırdım olanlar karşısında." ifadelerinde bulundu.

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