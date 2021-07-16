Bir ilk yaşandı! Azerbaycan Milli Meclisinden KKTC'ye resmi ziyaret

Tatar, Kıbrıs Türk halkının Müslüman bir halk olduğunu, Rumların Kıbrıs'ı Helen Ada'sı yapmaya çalıştığını, bu nedenle çatışmaların yaşandığını ve Kıbrıslı Türklerin de hep mücadele ettiklerini anlattı.

Kıbrıs Türk halkının mücadelesini Karabağ'da verilen mücadeleye benzettiğine değinen Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) tek taraflı olarak Avrupa Birliği'ne alınmasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dile getirdiği gibi, bir hukuksuzluk ve tarihi bir hata olduğu ifade etti.

"Biz devletimize sahip çıkmak zorundayız." diyen Tatar, Kıbrıslı Türklere uygulanan ambargolar ve haksızlıkların amacının Türkiye'yi pes ettirmek olduğunu ancak Türkiye'nin her zaman Kıbrıslı Türklerin arkasında olduğunu kaydetti.

Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarından dolayı Türkiye'nin Kıbrıs'a her zamankinden daha fazla önem verdiğini belirten Tatar, "Türkiye'nin desteğiyle burada çok başarılı işler yapacağımız inancındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Tatar, KKTC'de çok sayıda başarılı Azerbaycan Türkü'nün yaşadığına dikkati çekti. Tatar, Azerbaycan halkı ile Cumhurbaşkanı ve tüm milletvekillerine şükran ve sevgilerini iletti.

Azerbaycan'da da şehitler verildiğini, zulüm ve acılar çekildiğini belirten Tatar, "Sizlerin acısı bizim acımız olmuştur." dedi.

Tatar, Azerbaycan milletvekillerinin heyet olarak KKTC'ye gelmesiyle bir tarih yazıldığına işaret ederek siyasi bağların aşama aşama gelişmesi için birlikte hareket edileceğine ve kardeşlik duygularının daha da artacağına inancını dile getirdi.