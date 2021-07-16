Bir ilk yaşandı! Azerbaycan Milli Meclisinden KKTC'ye resmi ziyaret

Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolar Arası İlişkiler Komitesi heyeti, ilk kez resmi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) ziyaret etti.
Samed Seyidov başkanlığındaki heyet, ilk olarak KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.
"BİR MİLLET ÜÇ DEVLETİZ"
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, Türkiye'nin Azerbaycan ile yakınlığını büyük bir memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, "Bir millet üç devletiz. Hepimiz Türk soyundan geliyoruz." dedi.
Azerbaycan'dan milletvekillerini kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tatar, "Biz de bu günleri hep özledik. Biz bu ülkede çocukluğumuzdan beridir büyük bir mücadele içerisindeyiz." ifadesine yer verdi.
Tatar, Kıbrıs Türk halkının Müslüman bir halk olduğunu, Rumların Kıbrıs'ı Helen Ada'sı yapmaya çalıştığını, bu nedenle çatışmaların yaşandığını ve Kıbrıslı Türklerin de hep mücadele ettiklerini anlattı.
Kıbrıs Türk halkının mücadelesini Karabağ'da verilen mücadeleye benzettiğine değinen Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) tek taraflı olarak Avrupa Birliği'ne alınmasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dile getirdiği gibi, bir hukuksuzluk ve tarihi bir hata olduğu ifade etti.
"Biz devletimize sahip çıkmak zorundayız." diyen Tatar, Kıbrıslı Türklere uygulanan ambargolar ve haksızlıkların amacının Türkiye'yi pes ettirmek olduğunu ancak Türkiye'nin her zaman Kıbrıslı Türklerin arkasında olduğunu kaydetti.
Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarından dolayı Türkiye'nin Kıbrıs'a her zamankinden daha fazla önem verdiğini belirten Tatar, "Türkiye'nin desteğiyle burada çok başarılı işler yapacağımız inancındayız." değerlendirmesinde bulundu.
Tatar, KKTC'de çok sayıda başarılı Azerbaycan Türkü'nün yaşadığına dikkati çekti. Tatar, Azerbaycan halkı ile Cumhurbaşkanı ve tüm milletvekillerine şükran ve sevgilerini iletti.
Azerbaycan'da da şehitler verildiğini, zulüm ve acılar çekildiğini belirten Tatar, "Sizlerin acısı bizim acımız olmuştur." dedi.
Tatar, Azerbaycan milletvekillerinin heyet olarak KKTC'ye gelmesiyle bir tarih yazıldığına işaret ederek siyasi bağların aşama aşama gelişmesi için birlikte hareket edileceğine ve kardeşlik duygularının daha da artacağına inancını dile getirdi.
Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi Başkanı Seyidov da Kıbrıs Türk halkının çifte standartlardan kurtulması gerektiğine işaret ederek, "Kardeş kardeşin yanında olmalı. Türk Türk'ün yanında olmalı ve dünya da bunu görmeli." diye konuştu.
Seyidov, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'yi ziyaretinde Azerbaycan milletvekillerinin de burada olacaklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar'a heyeti kabul ettiği için teşekkürlerini ve derin minnetlerini sunan Seyidov, bundan sonra ilişkilerin artarak daha da devam etmesini temenni etti.
"Türkiye'nin gücü, Azerbaycan'ın gücüdür, KKTC'nin gücüdür." diyen Seyidov, KKTC'nin de gücüne güç katmasını ve Türk dünyasının birleşmesini diledi.
"AZERBAYCAN HEYETİNİN ARAMIZDA OLMASI ULUSLARARASI CAMİAYA DA GÜÇLÜ BİR MESAJDIR"
Daha sonra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sennaroğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri için Seyidov ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Sennaroğlu, heyeti ülkede ağırlamaktan gurur duyduklarını ifade ederek, Azerbaycan meclisinin ülkeye ilk kez resmi bir heyet göndermesinin kendilerine güç verdiğini vurguladı.
"Kıbrıs Türk halkının özgürlüğe ve esenliğe kavuşmasının 47. yıl dönümünde Azerbaycan heyetinin aramızda olması uluslararası camiaya da güçlü bir mesajdır." diyen Sennaroğlu, Karabağ'daki askeri zaferi de kutladı.
Sennaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Burada canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize de uzun ömürler dilerim. Burada olmanız Kıbrıs Türk halkının yalnız olmadığını on yıllardır maruz bırakıldığımız çifte standartların sürüp gidemeyeceğini herkese göstermektedir. Kuzey Kıbrıs'taki temaslarınızın verimli geçmesini temenni ediyorum. Azerbaycan'a Kıbrıs Türk halkının sevgi selamlarını götürün. Cumhurbaşkanı sayın Aliyev'e, mevkidaşım Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova'ya da şahsım, divan üyeleri ve tüm Cumhuriyet Meclisi milletvekillerinin selamlarını iletiyorum."