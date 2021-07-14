Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.07.2021 20:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.07.2021 20:50
    ABONE OL

    Bölücü terör örgütü PKK'da panik! 5 terörist daha teslim oldu

    Gelen son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK'lı 5 terörist daha teslim oldu. İkna yoluyla teslim olanların sayısı 102'ye yükseldi.

    Bölücü terör örgütü PKK'da panik

    Son dakika haberi... Bölücü terör örgütü PKK'da çözülme git gide artıyor.

    İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

    2021 YILINDA TESLİM OLANLARIN SAYISI 102'YE YÜKSELDİ

    2011 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

    Bugün teslim olan 5 örgüt mensubundan birinin ailesi; hem Diyarbakır'da ve hem de Muş'ta evlat nöbetine katılan aileler arasında bulunuyor.

    Böylelikle evlat nöbetlerinde 28'inci buluşma gerçekleşirken, 2021 yılınd sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensubu sayısı ise 102'ye yükseldi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Çulcu'nun ifadesi ortaya çıktı!
    Haberler Güncel Bölücü terör örgütü PKK'da panik! 5 terörist daha teslim oldu