Son dakika: MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:
Her nerede olursa olsun teröre ve teröriste geçit yok! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Her nerede olursa olsun teröre ve teröriste geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 10, 2021
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/D0PM5JdphN