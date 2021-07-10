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    • 10.07.2021 10:03
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    Son dakika: MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Saldırı hazırlığındaydılar! Artık yoklar!

    Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:
    Her nerede olursa olsun teröre ve teröriste geçit yok! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

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