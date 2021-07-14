Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu sonrası açıkladı: Yeni kısıtlamaya ihtiyacımız yok

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:30'da video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından YouTube üzerinden açıklama yapıyor. İşte Koca'nın o açıklamaları...
Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;
Koronavirüs Bilim Kurulumuz bugün vaka sayılarının seyri, aşı programımız ve Bayram tedbirlerini görüşmek üzere toplandı. Bildiğiniz gibi hızlı bir aşı programı yürüterek bugün itibariyle 60 milyon dozdan fazla aşı uyguladık. Başından beri bayramdan önce tüm 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın en az 1 doz aşısını uygulamak istediğimizi ve Bayrama böyle ulaşmayı hedef olarak belirledik. Normale dönmek için en önemli basamağın bu olduğunu belirttik.
İllerimizde hedef nüfusun aşı olma oranlarını günlük ve aşı doz uygulamalarını anlık olarak sizlerle paylaşıyoruz. Haritada rengi maviye dönen illerimiz bizi heyecanlandırıyor ve salgından kurtuluşun umudunu ifade ediyor. Umuda giden yolda meşalelerimiz maviye dönen illerimiz.
Fark edeceğiniz üzere son bir haftada vaka sayılarında bir yükselme eğilimi var. Eski ve acı tecrübelerimiz bunu kontrol etmenin çok maliyetli olduğunu gösteriyor. Maalesef vaka sayısı artan illerimizle aşılanma oranı arasında benzerlik var. Birkaç istisna dışında aşı olma oranı düşük olan illerimizde vaka sayıları bir önceki haftaya oranla birkaç kat yükseliyor.
Önümüzde bir İngiltere örneği var. Salgın bitme noktasına gelmişken bir anda onbinlerce vaka ile karşılaştılar. Sevindirici olan artan vaka sayıları vefat sayılarını şimdilik artırmıyor.