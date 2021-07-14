Muş'ta oğlu dağa kaçırılan anne Gülbahar Teker HDP binası önünde eylem yaptı!

Kimseden korkmadığını belirten Teker, "Allah'a şükür diğer ailelerin çocukları yavaş yavaş geliyor. Allah, devletten razı olsun, bize bu kapıyı açtı. Bir haftadır 4 çocuk gelip teslim oldu. Oğlum beni duyuyorsan gelir teslim olursun. Kardeşin hasta, ben hastayım. Şimdi Elazığ'a gidip kardeşini hastaneden getireceğim. Bize bayram da yok seyran da yok. Her gün ağlıyorum, yatmıyorum. Seni bekliyorum gel teslim ol." diye konuştu.