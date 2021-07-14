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    • 14.07.2021 15:06
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    Muş'ta oğlu dağa kaçırılan anne Gülbahar Teker HDP binası önünde eylem yaptı!

    Muş'ta oğlunun PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Gülbahar Teker, partinin il başkanlığı binası önünde eylem yaptı. Kimseden korkmadığını belirten Teker, "Allah'a şükür diğer ailelerin çocukları yavaş yavaş geliyor. Allah, devletten razı olsun, bize bu kapıyı açtı. Bir haftadır 4 çocuk gelip teslim oldu. Oğlum beni duyuyorsan gelir teslim olursun. Kardeşin hasta, ben hastayım. Şimdi Elazığ'a gidip kardeşini hastaneden getireceğim. Bize bayram da yok seyran da yok. Her gün ağlıyorum, yatmıyorum. Seni bekliyorum gel teslim ol." diye konuştu.

    AA
    Bir nöbet de Muş'ta!
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    Terör örgütü tarafından 2014'te kaçırılan oğluna kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Gülbahar Teker, "Halk Düşmanı Parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP, ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir" ve "Halkı Dolandıran Parti" yazılı pankartlar açtı.

    Çocuğunun fotoğrafını elinden düşürmeyen anne, HDP aleyhine slogan atarak partililere tepki gösterdi.

    Teker, gazetecilere, çocuğuna kavuşuncaya kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.

    Kimseden korkmadığını belirten Teker, "Allah'a şükür diğer ailelerin çocukları yavaş yavaş geliyor. Allah, devletten razı olsun, bize bu kapıyı açtı. Bir haftadır 4 çocuk gelip teslim oldu. Oğlum beni duyuyorsan gelir teslim olursun. Kardeşin hasta, ben hastayım. Şimdi Elazığ'a gidip kardeşini hastaneden getireceğim. Bize bayram da yok seyran da yok. Her gün ağlıyorum, yatmıyorum. Seni bekliyorum gel teslim ol." diye konuştu.

        Bayramda da eylemini sürdüreceğini dile getiren Teker, "HDP ve PKK'ya lanet olsun. Bu çocuklardan ve kızlardan ne istiyorlar?" dedi.

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