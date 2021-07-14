İçişleri Bakanı Soylu, "Dünyanın neresinde 'patates hat' diye bir şey var? Farklı kimliklerle alınan hatlar var. Bu birilerini üzecektir ama hakkaniyeti sağlam bir hale getirecektir. Birilerinin yerine ÖSYM sınavlarına girdiler. Birilerinin yerine başka sınavlara girmenin de önüne geçecek." dedi.
"1 MİLYON 563 BİN KİŞİ SÜRÜCÜ BELGESİNİ KİMLİK KARTINA YÜKLEDİ"
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile dijital dönüşüm alanındaki çalışmaları anlatan Soylu, pasaport, sürücü belgesi ve kimlik kartlarının tek bir nokta olarak nüfus müdürlüklerinden verilmesini sağlayan "Üçü bir yerde" projesinin yürütülen önemli çalışmalar arasında yer aldığını söyledi.
Soylu, uygulama kapsamında 65,4 milyon kimlik kartı, 12,4 milyon sürücü belgesi ile 5,7 milyon pasaportun teslim edildiğini bildirdi.
Yeni nesil kimlik kartlarına ehliyetlerin aktarılabildiğini de belirten Soylu, 18 Eylül 2020'de başlayan proje kapsamında 1 milyon 563 bin kişinin sürücü belgesini kimlik kartına yüklediğini dile getirdi.
Yerli ve milli kaynaklarla oluşturulan Biyometrik Veri Sistemi'ne de değinen Soylu, bu konuda Türkiye'nin dünyadaki 7 ülkeden birisi olduğunu kaydetti.
e-Devlet projelerini de anlatan Soylu, Kurban Bayramı'ndan sonra e-Devlet üzerinden soy ağacı belgesi alınabileceğini, buradaki işlem süresinin de 2 saniye olacağını ifade etti. Soylu, bu belgeye ilişkin görselleri de gösterdi.
"TEKNİK ALTYAPI TAMAMLANDI"
Nüfus müdürlüklerindeki yoğunluğu azaltacak yeni bir uygulamaya geçileceğini belirten Soylu, dijital nüfus şefliklerinin hizmet vereceğini, vatandaşların personel desteği olmadan "e-imza yüklemesi, şifre, randevu, adres beyan" işlemlerini yapabileceğini dile getirdi. Süleyman Soylu, sistemde fotoğraf olduğunda da kimlik kartı yenilemenin de yapılabileceğine değindi.
İçişleri Bakanı Soylu, üzerinde çalıştıkları bir başka projenin de "e-imza"nın yeni kimlik kartlarına yüklenmesi olduğunu, bu konuda teknik altyapının tamamlandığını bildirdi.
Programa, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar katıldı.