Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.07.2021 17:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.07.2021 17:54
    ABONE OL

    Ankara'nın Bala ilçesinde PKK/KCK'lı terörist yakalandı

    Ankara'nın Bala ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye üye olma suçundan aranan ve Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanan yabancı uyruklu O.E. gözaltına alındı.

    DHA
    Ankara'da PKK/KCK'lı terörist yakalandı

    Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü 'PKK/KCK-PYD/YPG'ye üye olma' suçundan aranan yabancı uyruklu O.E.'nin yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaparak, Bala'da olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.




    Bölgede yapılan araştırma ve takip sonucu O.E. geçen hafta çarşamba günü Bektaşlı Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.



    O.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.




        ADANA'DA 5 SANIĞA HAPİS CEZASI
        Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 6 sanıktan 5'i hapis cezasına çarptırıldı.

        11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar F.Ç, O.E, B.M, M.K, E.T. ve A.D. ile avukatları hazır bulundu.

        Sanık F.Ç. savunmasında, PKK/KCK üyesi olmadığını, örgüt propagandası yapmadığını ileri sürerek, beraatine karar verilmesini talep etti.

        Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki deliller dikkate alınarak sanıkların "terör örgütü propagandası yapma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

        Mahkeme heyeti, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan F.Ç'yi 1 yıl 10 ay, O.E, B.M. ve M.K'yi 1 yıl 6 ay 22'şer gün, sanık E.T'yi ise 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Heyet, sanık A.D'nin ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine hükmetti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kadıköy'deki skandalda flaş gelişme!
        Haberler Güncel Ankara'nın Bala ilçesinde PKK/KCK'lı terörist yakalandı