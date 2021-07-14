Yurt dışındaki kirli ittifakı FETÖ'nün "mahrem imamı" itiraf etti: PKK ve Kürt diasporası ile iş birliği yapıyorlar

SORU: Darbe girişiminden sonra örgüt, üyelerini bir arada tutmak için ne gibi çalışmalarda bulundu? Örgüt itirafçıları takip ediyor mu?

CEVAP : "15 Temmuz'dan sonra 'Aman ha dikkat edin, paçayı kaptırmayın. Polis çok işkence yapıyor' şeklinde kılavuzlar, kullandığımız iletişim programları üzerinden dijital olarak dağıtılıyordu. 'Gördüğünüz, duyduğunuz her şeyi inkar edin' yönünde bir talep vardı."

"SİMETRİK OLMAYAN ASİMETRİK BİR CİHAT"

SORU: Siz neden pişman ve itirafçı oldunuz? FETÖ'den hapis yatan ya da salıverilenler bir pişmanlık duyuyorlar mı?

CEVAP : "Benim etkin pişmanlığı tercih etmemdeki en büyük etken 15 Temmuz'dur. Ben 15 Temmuz'da yaşanan olayları kesinlikle affedemiyorum. Bunun hiçbir şekilde ne dini ne insani ne ahlaki izahı yok. 'Bize kumpas kuruldu', 'Ava giderken avlandık' diyorlar. Size kumpas kurulabilmesi için orada bulunmanız gerekiyor. En basit mantıkla bile bunu bulabilirsiniz. O gece sahada olan onlarca bu işe bulaşmış sivil ve askeri şahıs var. Sivillerin sayısı az ama onlarca askeri personel var. Benim en büyük kırılma noktam 15 Temmuz'dur. Çünkü 15 Temmuz'da bir sürü insan öldü. 15 Temmuz Anadolu'nun Kerbela'sı diyorum. 'Anadolu'da Kerbela benzeri bir eylemdir' diye tarif ediyorum. Asırlarca unutulmayacak ve bu milletin zihnine kazınacak bir eylem olarak görüyorum. Çok büyük bir fitnedir. İnsanlar arasına bu milletin içine saplanmış bir hançerdir. Uzun yıllar etkisini devam ettirecek diye düşünüyorum.