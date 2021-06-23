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    • 23.06.2021 19:27
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    Son dakika! Bölücü terör örgütü PKK'dan kaçan 5 terörist Habur'da güvenlik güçlerine teslim oldu

    Gelen son dakika haberine göre, bölücü terör örgütü PKK'dan kaçan 5 terörist Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristlerden birinin, Van HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan bir annenin kızı olduğu öğrenildi.

    5 terörist Habur'da güvenlik güçlerine teslim oldu

    Son dakika haberi... Bölücü terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor.

    PKK'dan kaçan 5 terörist Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristlerden birinin, Van HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan bir annenin kızı olduğu öğrenildi.

    Teslim olan örgüt mensuplarının 2009- 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldığı, Suriye, Irak ve İran'da faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

    Van HDP İl Başkanlığı önünde 4 aydır evladı için eylem yapan anne Atiye Dayan'ın 2014'te kandırılıp dağa kaçırılan kızı Şilan Dayan'ın, teslim olan 5 teröristten biri olduğu belirtildi.

    255'İN ALTINA İNDİ

        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Biz bugün Türkiye'de PKK terör örgütünün militan sayısını 255'in altına getirdiğimizi biliyoruz. Mağaralardan çıkamadıklarını, telsizlerde ağladıklarını, Kandil'den imdat çağrısı yaptıklarını biliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

        BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "İkna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 5 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim örgüt mensuplarından birisinin ailesi Van'da evlat nöbeti tutan ailelerin arasında bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

        Böylece, 2021'de teslim olan terör örgütü mensubu sayısı 86'ya yükseldi.

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