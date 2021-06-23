Son dakika! Bölücü terör örgütü PKK'dan kaçan 5 terörist Habur'da güvenlik güçlerine teslim oldu

Teslim olan örgüt mensuplarının 2009- 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldığı, Suriye, Irak ve İran'da faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Van HDP İl Başkanlığı önünde 4 aydır evladı için eylem yapan anne Atiye Dayan'ın 2014'te kandırılıp dağa kaçırılan kızı Şilan Dayan'ın, teslim olan 5 teröristten biri olduğu belirtildi.

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