Son dakika! Bölücü terör örgütü PKK'dan kaçan 5 terörist Habur'da güvenlik güçlerine teslim oldu

Son dakika haberi... Bölücü terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor.
PKK'dan kaçan 5 terörist Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristlerden birinin, Van HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan bir annenin kızı olduğu öğrenildi.
Teslim olan örgüt mensuplarının 2009- 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldığı, Suriye, Irak ve İran'da faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Van HDP İl Başkanlığı önünde 4 aydır evladı için eylem yapan anne Atiye Dayan'ın 2014'te kandırılıp dağa kaçırılan kızı Şilan Dayan'ın, teslim olan 5 teröristten biri olduğu belirtildi.
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