İşte HDP-PKK iş birliği! Öldürülen PKK'lı terörist eski HDP'li yönetici çıktı!

Şırnak Uludere'nin karşısındaki Kuzey Irak toprakları içinde kalan Haftanin Vadisi'ne düzenlenen hava harekâtıyla öldürülen Deniz kod adlı Garibe Çetin adlı kadın teröristin, HDP'nin eski Çukurca ilçe eş başkanı olduğu ortaya çıktı.
Sabah'ta yer alan habere göre, Kuzey Irak'taki Haftanin Vadisi içinde kalan Bektorya Kampı'na geçen yıl düzenlenen hava harekâtıyla öldürülen teröristin, parti faaliyetleri sırasında da terör örgütü PKK'yla olan illegal bağı nedeniyle sık sık gözaltına alınıp tutuklandığı öğrenildi.
Garibe Çetin'in son olarak 2016 yılı Mart ayında terör örgütü PKK'ya lojistik destek sağlamak, dağ kadrosuna eleman temin etmek, ilçe binasına gelen gençlere örgütsel propaganda yaparak örgüte kazandırmak suçlarından 8 parti yöneticisiyle birlikte gözaltına alındığı bildirildi.