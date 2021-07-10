İşte HDP-PKK iş birliği! Öldürülen PKK'lı terörist eski HDP'li yönetici çıktı!

Sırasıyla Kandil, Zap, Gara, Metina kampları ile Zagros dağlarında askeri ve siyasi eğitimler alan kadın terörist Garibe Çetin'in Hakurk Vadisi'nde de suikast ve sabotaj eğitimleri alarak terör örgütünün kadın yapılanması olan YJA-Star bünyesindeki sözde özel güç biriminde yer aldığı kaydedildi.