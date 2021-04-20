Marmara Denizi'ni Karadeniz'e bağlayacak ve İstanbul Boğazı'nın yükünü hafifleterek hem İstanbul'u güvence altına alacak hem de ekonomi için katma değer sağlayacak Kanal İstanbul'un 42-43 km uzunluğunda olması bekleniyor. İsrail gazetesi Haaretz ise Türkiye'nin Kanal İstanbul'dan elde edeceği gelire dikkat çekti.

"BÖLGEYİ DEĞİŞTİREBİLİR"

Haaretz gazetesi, Kanal İstanbul projesinin bölgede büyük etki oluşturacağını aktardı. Başkan Erdoğan'ın, projeyi gerçekleştirmek için harekete geçtiğini belirten gazete, "Erdoğan'ın Karadeniz'i Marmara Denizi'ne bağlayan ve İstanbul'a hakim bir kanal inşa etme hayalinin gerçekleşmesi bölgeyi değiştirebilir." görüşünü paylaştı.