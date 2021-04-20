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    • 20.04.2021 12:23
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    SON DAKİKA: de CHP İP ve HDP gibi 'un yapılmasından rahatsız

    Son dakika haberleri... 'nin mega projelerinden olan her geçen gün bir hayalden gerçeğe doğru bir adım daha yaklaşıyor. Başkan 'ın uygulanması için kararlılık gösterdiği Kanal 'un yapılmaması için yurt içinde CHP, İP, HDP var gücüyle saldırırken 'de Kanal İstanbul'dan rahatsızlık duyuyor.

    Kimler kimlerle beraber

    Türkiye'nin İstanbul Boğazı ve Karadeniz'deki egemenliğini artıracak ve milyarlarca dolar kazanmamıza imkan tanıyacak Kanal İstanbul'da ilk kazmanın vurulacağı an için artık gün sayılıyor.

    Marmara Denizi'ni Karadeniz'e bağlayacak ve İstanbul Boğazı'nın yükünü hafifleterek hem İstanbul'u güvence altına alacak hem de ekonomi için katma değer sağlayacak Kanal İstanbul'un 42-43 km uzunluğunda olması bekleniyor. İsrail gazetesi Haaretz ise Türkiye'nin Kanal İstanbul'dan elde edeceği gelire dikkat çekti.

    "BÖLGEYİ DEĞİŞTİREBİLİR"
    Haaretz gazetesi, Kanal İstanbul projesinin bölgede büyük etki oluşturacağını aktardı. Başkan Erdoğan'ın, projeyi gerçekleştirmek için harekete geçtiğini belirten gazete, "Erdoğan'ın Karadeniz'i Marmara Denizi'ne bağlayan ve İstanbul'a hakim bir kanal inşa etme hayalinin gerçekleşmesi bölgeyi değiştirebilir." görüşünü paylaştı.

    "TÜRKİYE'YE GELİRİ ON MİLYARLARCA DOLAR"
    Kanal İstanbul projesinin, İstanbul Boğazı'ndaki deniz trafiği nedeniyle daha önce 1990'larda gündeme geldiği belirtildi.

    Erdoğan'ın plan için ekonomik nedenler sunduğu, projenin çıktılarından birinin de istihdam olduğu bildirildi. Haberde, "Uzmanlar, kanal trafiğinin ülkeye yılda on milyarlarca dolar kazandıracağını söylüyor. Kanal boyunca oluşan işletmeler, Türk halkına on binlerce yeni imalat ve hizmet işi sağlayacak." denildi.

        "RUSYA ENDİŞELİ"
        "Erdoğan'ın Kanal İstanbul projesi Rusya'ya meydan okuyor" diyen gazete, "kara mayını" olarak nitendirdiği projenin hayata geçmesi halinde bölgenin "sarsılacağını" ifade etti.

        Bu görüşün gerekçesi, "Moskova'nın endişesinin ana nedeni Türkiye'nin Ukrayna'ya sahip çıkması değil. Moskova, (Karadeniz'de) bir çatışma sırasında Batılı savaş gemilerine yeni bir rota verileceğinden endişe ediyor." şeklinde açıklandı.

        TÜRKİYE'DE KİMLER KARŞI
        İsrail gazetesi söylemleriyle Türkiye'nin bölgede güçlenecek bir projesinden duyduğu rahatsızlıktan bahsederken ayrıca Rusya'nın da durumdan hoşnutsuz olduğunu belirtti. Elbette Türkiye'de Kanal İstanbul'a karşı olanlar ve İsrail'le aynı cephede olanlar da yok değil.

            CHP'nin başını çektiği Millet İttifakı'nda yer alan İP, HDP, Gelecek ve DEVA Türkiye'nin yararına olan bu projenin karşısında. Hatta önceki gün Atatürkçü kimliğiyle bilinen Hulki Cevizoğlu da CHP'lilere rağmen Kanal İstanbul'a destek verdiğini açıklamıştı.
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