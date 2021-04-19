Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından projesinin etaplar halinde yapılacağı ve önümüzdeki aylarda temeli atılacağı açıklanan Kanal İstanbul projesiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan en kapsamlı rapora ulaşıldı.
'DENİZCİLİK TARİHİNİ DEĞİŞTİRECEK'
Cumhuriyet tarihinin en büyük şehircilik projesi olan Kanal İstanbul'un önemi, deprem etkisi, İstanbul'a faydaları ve gemilerin geçişleriyle ilgili bilimsel veriler başlıklar halinde tek tek incelendi.
Bilimsel verilere göre; Kanal İstanbul, denizcilik ve ulaşım açısından tarihi değiştirecek. Sabah'ın haberine göre, dünya için bir dönüm noktası olan projeyle bölgede kartlar Türkiye'nin lehine yeniden dağıtılacak.
İşte raporla ilgili öne çıkan detaylar: