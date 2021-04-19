



Proje, dünyanın en geniş akıllı şehir projesi konumunda. Onlarca AR-GE merkezi, teknoloji üsleri, üniversiteler inşa edilecek. Kanal İstanbul'da da, yatay mimari esasıyla zeminden sonra 3 ve 4 katı geçmeyecek konutlar üretilecek ve mahalle kültürünü yaşatılacak.



YATIRIM BEDELİNİ BİRKAÇ YILDA KARŞILAYACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir devlet ve millet projesi olan Kanal İstanbul'un bin 400 yıllık İstanbul'un var olan marka değerini en yüksek noktaya taşıyacak proje olduğunu belirterek Kanal İstanbul'un yatırım bedelini birkaç yıl içerisinde kendisinin karşılayacağını açıkladı.