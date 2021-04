Kurum, her yıl milli ekonomiye milyarlarca lira katkı sunacak projenin 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bittiğini, şimdi her adaya göre projelerin hazırlandığını kaydetti.



KANAL İSTANBUL'U CAZİP KILAN NEDENLER SAYMAKLA BİTMİYOR

Şu an İstanbul Boğazı'ndan geçen gemiler fener, tahlisiye ve sağlık rüsumları ile römorkör- kılavuzluk hizmetleri için belirli ücretleri ödüyor.

Gemilerin, İstanbul Boğazı'ndaki bekleme süreleri dikkate alındığında Kanal İstanbul'un tercih edilmesi gemiler için önemli bir avantaj durumunda. Geçmişte yaşanan kazaların Boğaz güvenliğini tehdit ettiği de açıkça görülmüştü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN