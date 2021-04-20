55 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? MHRS 55 yaş üstü aşı randevusu erişime açıldı. Milyonlarca vatandaş aşı randevusu alarak günleri geldiğinde aşılarını yaptırabiliyor. ALO 182 üzerinden de vatandaşlar aşı randevusu almaya çalışıyor. Peki 182 aşı randevu neden alınamıyor? Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasından sonra Türkiye genelinde 55 yaş ve üstü vatandaşlar için koroanvirüs aşılama süreci başlamıştı.