55 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? MHRS 55 yaş üstü aşı randevusu erişime açıldı. Milyonlarca vatandaş aşı randevusu alarak günleri geldiğinde aşılarını yaptırabiliyor. ALO 182 üzerinden de vatandaşlar aşı randevusu almaya çalışıyor. Peki 182 aşı randevu neden alınamıyor? Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasından sonra Türkiye genelinde 55 yaş ve üstü vatandaşlar için koroanvirüs aşılama süreci başlamıştı.
55 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA BAŞLADI
Türkiye genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı toplumsal bağışıklık kazanılması için uygulanan aşı programında 55 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması süreci başladı.
Sağlık Bakanlığının aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan vatandaşlar randevularını alarak, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırmaya başladı.
55 YAŞ ÜSTÜ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Aşı randevusu MHRS ve e-Nabız üzerinden oluşturulabiliyor. Aşı randevusu aynı zamanda telefon ile de alınabiliyor. MHRS Alo 182 hattını arayarak aşı randevularını alabiliyor.
Aşı durumu sorgulamak için aralarda boşluk bırakarak AŞI, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarası son 4 hanesi 2023'e kısa mesaj atılıyor.