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    • 20.04.2021 12:02
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    nasıl alınır? ? MHRS 55 yaş üstü randevu alma!

    55 yaş üstü aşı randevuları verilmeye başlandı. Randevu almak isteyen vatandaşlar 182 ve MHRS'den aşı randevularını almaya çalışıyor. Ancak 182'den aşı randevusu almaya çalışanlar randevu alamıyor. Peki, ? nasıl alınır?

    takvim.com.tr
    55 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? 182 aşı randevu neden alınamıyor?

    55 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? MHRS 55 yaş üstü aşı randevusu erişime açıldı. Milyonlarca vatandaş aşı randevusu alarak günleri geldiğinde aşılarını yaptırabiliyor. ALO 182 üzerinden de vatandaşlar aşı randevusu almaya çalışıyor. Peki 182 aşı randevu neden alınamıyor? Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasından sonra Türkiye genelinde 55 yaş ve üstü vatandaşlar için koroanvirüs aşılama süreci başlamıştı.

    55 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA BAŞLADI

    Türkiye genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı toplumsal bağışıklık kazanılması için uygulanan aşı programında 55 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması süreci başladı.

    Sağlık Bakanlığının aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan vatandaşlar randevularını alarak, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırmaya başladı.

    55 YAŞ ÜSTÜ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

    Aşı randevusu MHRS ve e-Nabız üzerinden oluşturulabiliyor. Aşı randevusu aynı zamanda telefon ile de alınabiliyor. MHRS Alo 182 hattını arayarak aşı randevularını alabiliyor.

    Aşı durumu sorgulamak için aralarda boşluk bırakarak AŞI, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarası son 4 hanesi 2023'e kısa mesaj atılıyor.

    55 YAŞ ÜSTÜ AŞI RANDEVUSU ALMA

        182 AŞI RANDEVU NEDEN ALINAMIYOR?

        Vatandaşlarımız, ALO 182 Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS)'nden şu şekilde randevu alabilirler:

        ALO 182 çağrı merkezini arayarak,
        https://www.hastanerandevu.gov.tr veya https://www.mhrs.gov.tr web sitesine girerek,
        MHRS mobil uygulamasını telefonunuza indirerek randevu talebinde bulunabilirler.
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        Haberler Güncel 55 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? 182 aşı randevu neden alınamıyor? MHRS 55 yaş üstü randevu alma!