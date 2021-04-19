Türkiye'nin mega projeleri arasında yer alan Kanal İstanbul ile ilgili bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Gazeteci-Yazar Hulki Cevizoğlu, kanalın önemini vurgulayarak, "Ben Kanal İstanbul'a evet diyen bir Atatürkçüyüm" dedi.
Kızanlar olacaktır sözleri ile açıklamasına başlayan Cevizoğlu, "Atatürkçü geçinen partiler de Kanal İstanbul üzerinden sahte söylemlerle rant peşinde koşmayacaktır" dedi.
ATATÜRKÇÜ GEÇİNEN PARTİLERİNE ARTIK ORTADAN KALKMALARI LAZIM
Cevizoğlu, "Arkalarına Atatürk'ü alarak siyaset yapan muhalefetin artık ortadan kalkması gerekir" ifadelerini kullandı.