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    Bakan Dönmez'den heyecan yaratan son dakika açıklaması! Mayıs ayı içerisinde testler başlıyor

    Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "'nda geliştirme ve üretim devam ediyor. Fatih'in kazdığı Tuna-1, -1 ve Türkali-2'nin kuyu testlerini Kanuni yapacak." açıklamasında bulundu.

    Yeni keşifler yolda mı?

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez "Sakarya Gaz Sahası'nda, saha geliştirme ve üretim çalışmalarımız devam ediyor. Fatih'in kazdığı Tuna-1, Türkali-1 ve Türkali-2 kuyularının, kuyu testlerini Kanuni Sondaj Gemimiz yapacak. Kuyu testlerine önce Türkali-2 kuyusundan başlayacağız. İnşallah Mayıs ayı içerisinde bu testlere başlamayı planlıyoruz." açıklamasında bulundu.



    Bakan Dönmez, "Petrol ve doğal gazda son 3 yıldır 93 ekipmanı yerli imkanlarla üretiyoruz. Yerlileştirdiğimiz ekipmanların bütçesi 186,5 milyon lira oldu." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Bakan Dönmez'den heyecan yaratan son dakika açıklaması! Mayıs ayı içerisinde testler başlıyor