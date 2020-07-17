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    • 17.07.2020 12:46
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    ile 'nun kardeşliği

    Katıldığı bir televizyon programında "Hayatım CHP zihniyetiyle mücadele etmekle geçti" diyen Gelecek Partisi Genel Başkanı , Türkiye tarihinin en önemli projelerinden biri olan 'u engellemek için CHP'li Başkanı ile bir araya gelerek desteğini açıkladı.

    Davutoğlu ile İmamoğlu'nun Kanal İstanbul kardeşliği

    Türkiye'nin mega projelerinin arasında yer alan projesi, muhalefetin hedefi haline geldi. Seçildiği günden bu yana Kanal İstanbul'a karşı tavır alan () Başkanı , 'den ayrılarak Gelecek Partisi'ni kuran ile ortak noktada buluştu.

    Siyasi parti liderleriyle görüşen İmamoğlu, Davutoğlu ile yaptığı görüşmeden bir kare paylaştı.

    DAVUTOĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA: AÇIK DESTEĞİMİZİN OLACAĞINI İFADE ETMEK İSTERİM
    Ahmet Davutoğlu, görüşmede İmamoğlu'nun Kanal İstanbul'a karşı olan tavrını destekledi ve şunları söyledi:

    "Buradaki bütün verilere katılıyorum. Biraz önce aktarmış olduğunuz veriler, benim de Başbakanlığım döneminde sorduğum ve cevap alamadığım hususlar. Dolayısıyla bu konularda size açık desteğimizin olacağını ifade etmek isterim.

    Şunun bilinmesini isterim: Başbakanlığım döneminde bu konuyla ilgili her türlü hassasiyeti gösterdim. Şimdi de gösteririm.

    "VERMEYECEĞİM MÜCADELE YOK"
    İstanbul'un kaderi için vermeyeceğim mücadele yoktur. Sizin raporunuzu almaktan çok büyük memnuniyet duyarım. Ben de arkadaşlarımızın hazırladığı raporu size gönderirim. İstanbul, bizim her şeyimiz."

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