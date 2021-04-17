Ticaret gemileri Kanal’dan savaş gemileri Boğaz’dan geçecek! Kanal İstanbul’da Montrö formülü

Son ayların en çok konuşulan konusu olan Kanal İstanbul'la ilgili ikili formül gündemde! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca hazırlatılan ve geçtiğimiz ocak ayında onaylanan bin 600 sayfayı aşkın Kanal İstanbul ÇED raporunda dikkat çeken tespitlere yer verildi. Türkiye'nin, Montrö Sözleşmesi'nin ruhuna zarar vermeden Kanal İstanbul geçişlerini dilediği gibi düzenleyebileceği belirtilerek, savaş gemilerinin durumuna da değinildi. işte konuya ilişkin dikkat çeken detaylar.

17.04.2021 09:33 - Son Güncelleme: 17.04.2021 09:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





