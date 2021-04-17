Ticaret gemileri Kanal’dan savaş gemileri Boğaz’dan geçecek! Kanal İstanbul’da Montrö formülü
Son ayların en çok konuşulan konusu olan Kanal İstanbul'la ilgili ikili formül gündemde! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca hazırlatılan ve geçtiğimiz ocak ayında onaylanan bin 600 sayfayı aşkın Kanal İstanbul ÇED raporunda dikkat çeken tespitlere yer verildi. Türkiye'nin, Montrö Sözleşmesi'nin ruhuna zarar vermeden Kanal İstanbul geçişlerini dilediği gibi düzenleyebileceği belirtilerek, savaş gemilerinin durumuna da değinildi. işte konuya ilişkin dikkat çeken detaylar.
17.04.2021 09:33
- Son Güncelleme: 17.04.2021 09:48
Son günlerde Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve Karadeniz'deki gerginlikle yeniden tartışma konusu olan Kanal İstanbul ile ilgili, ikili geçiş formülünün gündeme geldiği ortaya çıktı.
Kanal İstanbul çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporunda, "Kanal İstanbul'un, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nde ticaret gemisi olarak tanımlanan gemilerin geçişlerine açık tutulması...
Savaş gemisi geçişlerinin 81 yıldır uygulandığı şekliyle Boğazlar yoluyla yapılmasının en uygun hal tarzı olacağı değerlendirilmektedir" denildi.
81 YILDIR OLDUĞU GİBİ
Milliyet'in haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca hazırlatılan ve geçtiğimiz ocak ayında onaylanan bin 600 sayfayı aşkın Kanal İstanbul ÇED raporunda dikkat çeken tespitlere yer verildi.
Türkiye'nin, Montrö Sözleşmesi'nin ruhuna zarar vermeden Kanal İstanbul geçişlerini dilediği gibi düzenleyebileceği belirtilerek, savaş gemilerinin durumuna da değinildi.