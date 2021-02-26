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    • 26.02.2021 19:44
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    Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 'Kanal ' için tarih verdi! İnşallah 'mize kazandıracağız...

    Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "2021 yılı içerisinde projemizin ihalesini yapacağız ve kararlı bir şekilde de inşallah 'ni 'umuza, 'mize kazandıracağız."

    Bakan Kurum'dan flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

    Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "2021 yılı içerisinde projemizin ihalesini yapacağız ve kararlı bir şekilde de inşallah 'ni 'umuza, 'mize kazandıracağız."

    Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar:

    Kanal İstanbul Projesi gerçekten vizyon bir proje. Türkiye'yi dünyada lider bir ülke yapacak, İstanbul'umuzun marka değerine marka katacak bir projedir ve bu noktada her türlü ayrıntı, detay düşünülmektedir.

    Bugün görüyoruz ve çok da üzülüyoruz ki, İstanbul'da yeniden çöp dağları, çukurlar, çamurlar, oluşmaya başladı. Belediyelerimiz bu konuda acziyet içerisinde ise arkadaşlarıma talimat verdim, biz çöp toplama işine de destek verebiliriz bakanlık olarak.

    Detaylar gelecek...

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    Haberler Güncel Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 'Kanal İstanbul' için tarih verdi! İnşallah Türkiye'mize kazandıracağız...