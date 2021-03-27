"Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve AFAD, ortak bir çalışma yürüttüler. Bu kapsamda vatandaşlarımızı sağlam ve güvenli yerlerde misafir ediyoruz. Bu süreçte Bakanlık ve ekiplerimiz binaların boşaltılmasından sonra da detaylı bir şekilde inceleme yapacak. Burada iskan faaliyetlerinin sürdürülebilir ve sürdürülemeyeceğine ilişkin tespitleri ve deneyleri sahada yapacağız ve vatandaşların burada can güvenliği riski olmadan oturabilmelerini temin etmek amacıyla da gerekli tedbirleri alacağız. Yaptığımız incelemede şayet burada oturma riski varsa diğer alanlarda ve şehirlerde yaptığımız gibi Bursa Osmangazi ilçesindeki 7 binayı da boşaltmak suretiyle vatandaşların sağlam ve güvenli alanlarda iskan etmelerini temin etmiş olacağız."