Çekmeköy Belediye Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Kurum, değerlendirme toplantısının ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.
Millet bahçesinden kentsel dönüşüme, sokak sağlıklaştırma projesinden bisiklet yoluna kadar vatandaşların sorun yaşadığı her konuyu Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ve teşkilat üyeleriyle değerlendirdiklerini ifade eden Kurum, ilçe için alınan önemli kararların hızlı bir şekilde uygulamaya geçileceğini kaydetti.
Kurum, 81 ilde devam eden ve yaklaşık yatırım değeri 7,5 milyar liraya ulaşan 292 millet bahçesi projesi olduğunu dile getirerek, Çekmeköy Çamlık Mahallesinde bir millet bahçesi projesi yapacaklarını anlattı. Kurum, toplamda 150-200 bin metrekareye ulaşacak projede, gençlik merkezinin olacağını, yürüyüş ve bisiklet yollarının yapılacağını söyledi.
OTOPARK SORUNUNA ÇÖZÜM
Trafik sorununu çözmek amacıyla yeraltı otoparklarının hayata geçirildiğini aktaran Kurum, "Çekmeköy Belediyesi ile ortak bir proje yürüteceğiz. Yaklaşık 20 milyon liralık projenin 10 milyon lirasını İller Bankası Genel Müdürlüğü ve kalan kısmını da kredi vermek suretiyle, belediye binasının hemen önünde bulunan 50 bin metrekarelik alanı bir peyzaj ve meydan düzenlemesi olarak düzenliyoruz. Altına 400 araçlık bir otopark yapıyoruz ki bölgenin bu otoparklardan istifade edebilmesi amacını da taşıyoruz. Bu projeye de başlayacağız ve yıl sonuna kadar da bitirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.