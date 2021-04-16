İslam alemi tarafından büyük bir heyecanla beklenen Ramazan ayı geldi. Kur'an-ı Kerim'in indiği, İslam'ın temel ibadetlerinden olan orucun tutulduğu, Müslümanlar için en kutsal ay olan "On Bir Ayın Sultanı" Ramazan-ı Şerif, İslam alemi tarafından ibadetlerle geçiriliyor. Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ibadetlerini yerine getirecek olan milyonlarca kişi Ramazan ayında gün gün yapılması gereken ibadetleri araştırıyor. Peki, Ramazan ayı 5. gece namazı nasıl kılınır? 2021 Ramazan ayında gün gün kılınacak namazlar!
RAMAZAN'DA HANGİ İBADETLER YAPILMALI?
Zuhru'l- Abidin'de bildirilmiştir ki, Ebu Hureyre rivayet eder; Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: "Bir kimse Ramazan ayında her gece namaz kılsa, bu iki rekat namazın her rekatında bir Fatiha ve üç ihlas okursa, Hak Teala onun her rekatına karşılık yüz bin melek gönderir. O kimsenin yazılmış günahlarını mahvedip yerine haseneler yazmak ve cennette derecelerini yüceltmek için. Aynı zamanda o kişiye 70 köle azat eylemiş sevabı yazılır."
5. GECE NAMAZI
Rivayetçisi İbn-i Abbas'tır: Bu gece de 4 rekat namaz kılan bir kişi birinci rekatta 1 Fatiha ve Tekasür, ikinci rekatta 1 Fatiha ve 1 Asr, üçüncü rekatta 1 Fatiha ve 1 Maun, dördüncü rekatta 1 fatiha ve 3 İhlas okursa, o kimse kabir azabı kesinlikle görmez. Allah-u Teala onun defterinden günahını kazıyarak yerine ulu itaatler yazar.
6. GECE NAMAZI
İbn-i Mesut rivayet eder: Bir kimse 1 Fatiha ve Ayetel Kürsi ile bir de Şehidellahu Ennehu ayet-i kerimesini hesapsız okuyarak iki rekat namaz kılarsa Allah-u Teala Hz. o kuluna: Ey kulum, bu namaz ile bütün günahlarını bağışladım. Artık bunun gibi güzel amellere başla, er gibi ol. Güzel işlerden yüz çevirme.
7. GECE NAMAZI
Ebu Hureyre rivayet eder: Bir kimse gecenin yarısında 4 rekat namaz kılarak her rekatında 1 Fatiha, 10 İhlas, 10 Felak, Nas okursa, Allah-u Teala meleklere: Görün bu kulumu ki tatlı uykusunu terk edip benim rızamı ister. O halde siz şahidim olun ki ben bu kulumun günahlarını bağışlayıp cennete girmesini emrederim.
8. GECE NAMAZI
Hz. Ali rivayet eder: Bu gecede 1 Fatiha, 1 İhlas ve birer felak, nas okuyarak iki rekat namaz kılan kimseye 7 cehennemin kapısı kapanarak 3 cennetin kapısı açılır.
9. GECE NAMAZI
İbn-i Mesud rivayet eder: Bu gece 1 Fatiha, 10 İhlas ve beşer tane Felak, Nas ile bir kimse 12 rekat namaz kılarsa 10 türlü haceti kabul olunarak kıyamette yüzü ayın on dördü hali gibi nurlanır.
10. GECE NAMAZI
Ebu Hureyre rivayet eder: Bu gece bir kimse dört rekat namaz kılar ve 1. rekatta 1 Fatiha, Ayete'l Kürsi, Şehidellahü, ve Duha'yı birer kere okursa, 2. rekatta 1 Fatiha, 1 Eğla suresi ve Ğaşiye suresini, 3. rekatta 1 Fatiha ve Duha'yı, 4. rekatta 1 Fatiha ve 1 İnşirah surelerini okursa Allah-u Teala o kulun namazını kabul eder ve ölüm meleğine emir verir: Ben bu kulumu benim şiddetimden ve kabir azabından emin kıldım.