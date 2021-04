RAMAZAN'DA HANGİ İBADETLER YAPILMALI?

Zuhru'l- Abidin'de bildirilmiştir ki, Ebu Hureyre rivayet eder; Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: "Bir kimse Ramazan ayında her gece namaz kılsa, bu iki rekat namazın her rekatında bir Fatiha ve üç ihlas okursa, Hak Teala onun her rekatına karşılık yüz bin melek gönderir. O kimsenin yazılmış günahlarını mahvedip yerine haseneler yazmak ve cennette derecelerini yüceltmek için. Aynı zamanda o kişiye 70 köle azat eylemiş sevabı yazılır."

5. GECE NAMAZI

Rivayetçisi İbn-i Abbas'tır: Bu gece de 4 rekat namaz kılan bir kişi birinci rekatta 1 Fatiha ve Tekasür, ikinci rekatta 1 Fatiha ve 1 Asr, üçüncü rekatta 1 Fatiha ve 1 Maun, dördüncü rekatta 1 fatiha ve 3 İhlas okursa, o kimse kabir azabı kesinlikle görmez. Allah-u Teala onun defterinden günahını kazıyarak yerine ulu itaatler yazar.

6. GECE NAMAZI

İbn-i Mesut rivayet eder: Bir kimse 1 Fatiha ve Ayetel Kürsi ile bir de Şehidellahu Ennehu ayet-i kerimesini hesapsız okuyarak iki rekat namaz kılarsa Allah-u Teala Hz. o kuluna: Ey kulum, bu namaz ile bütün günahlarını bağışladım. Artık bunun gibi güzel amellere başla, er gibi ol. Güzel işlerden yüz çevirme.