İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bizi dünyanın düzenine teslim etmek isteyenler tarafından sufle edilmiş bir bildiridir

"İdlib'te savaşta 1.5 milyon insan yaşıyordu", diyen Soylu, "Bugün bu sayı 3.8 milyon civarında insan var. 2020 Mart başına kadar 3 ayda 960 bin insan savaş yüzünden zorla yerlerinden edilmiştir. 2020 Mart ayı başında ilan edilen ateşkes sonrası az bir kısmı geri döndü. Şu an 1 milyon 250 bin insan sadece kamplardaki çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor" dedi. Türkiye'nin ikinci göç dalgasının ucunda olduğunu söyleyen Bakan Soylu, İran'dan Afganistan'dan ve daha birçok ülkeden Türkiye sınırlarında bekleyen 7 milyona yakın insan olduğunu ve neredeyse bir bu kadar da yani 5 milyon civarında da Türkiye'nin sınırları içinde olduğunu belirtti.

"O BİLDİRİ DE BİZİ DÜNYANIN BU DÜZENİNE TESLİM ETMEK İSTEYENLER TARAFINDAN SUFLE EDİLMİŞ BİR BİLDİRİDİR"