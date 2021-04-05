



Soylu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, emniyetin, jandarmanın, sahil güvenliğin, bütün kurumların demokrasinin en güçlü parçaları olduğunu vurguladı.

Darbeyle ilgili imalara, teşebbüslere tüm benlikleriyle karşı koyacaklarının altını çizen Soylu, "Millet rey veriyor, 50 gram oy pusulası. Verdiği reyle şunu söylüyor: 'Bu, benim namusumdur, bunu koru.' Bunu korumayan namussuzdur." diye konuştu.



Emekli amirallerin açıklamasıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirten Soylu, "CHP'ye üye olan 4, aileleriyle üye olan da yaklaşık 18 kişi var. Kimi kardeşi, kimi ablası, kimi oğlu, kimi kızı, aileleriyle beraber. O gece biz sabaha kadar uyumadık, çalıştık ve tüm irtibatlarını ortaya çıkardık. Son 30 günde kimlerle irtibat kurdukları, hangi siyasi parti yoğunluklu irtibat kurdukları çok açık ve net." ifadelerini kullandı.