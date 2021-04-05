İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin, "Eleştirebilirsiniz ama dönüp bir gece yarısı bildirisiyle bize ültimatom veremezsiniz, verdirmeyiz. Bu konuda çok kararlı olduğumuzu vatandaşlarımızın bilmesini isterim. Zihninde en ufak böyle bir şey varsa vallahi, alimallah darmadağın ederiz." dedi.
Soylu, A Haber'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.
Türkiye'nin 18,5 milyar dolarlık mart ayı ihracatı gerçekleştirdiğini, savunma sanayisinde önemli adımlar atıldığını belirten Soylu, Doğu Akdeniz'de ve Libya'da yapılanları hatırlattı.
Türkiye'nin oluşturduğu stratejilerin, etrafındaki coğrafyayı huzura ve barışa sevk etmek için gerçekleştirdiklerinin, hayallerin ötesinde olduğunu vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:
"Türkiye, 3 bin dolardan 10 bin dolar kişi başına gelir seviyesine gelmiş. Eleştirebilirsiniz ama dönüp bir gece yarısı bildirisiyle bize ültimatom veremezsiniz, verdirmeyiz. Bu mesele sadece bize ait değil. Ne ihracatçımıza ne üreticimize ne esnafımıza ne üniversitede yetişen gencimize ne ilkokula yeni başlamış çocuklarımıza ne sporcularımıza bunu yaparız. Buna müsaade etmeyiz. Bu konuda çok kararlı olduğumuzu vatandaşlarımızın bilmesini isterim. Zihninde en ufak böyle bir şey varsa vallahi, alimallah darmadağın ederiz."
Soylu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, emniyetin, jandarmanın, sahil güvenliğin, bütün kurumların demokrasinin en güçlü parçaları olduğunu vurguladı.
Darbeyle ilgili imalara, teşebbüslere tüm benlikleriyle karşı koyacaklarının altını çizen Soylu, "Millet rey veriyor, 50 gram oy pusulası. Verdiği reyle şunu söylüyor: 'Bu, benim namusumdur, bunu koru.' Bunu korumayan namussuzdur." diye konuştu.
Emekli amirallerin açıklamasıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirten Soylu, "CHP'ye üye olan 4, aileleriyle üye olan da yaklaşık 18 kişi var. Kimi kardeşi, kimi ablası, kimi oğlu, kimi kızı, aileleriyle beraber. O gece biz sabaha kadar uyumadık, çalıştık ve tüm irtibatlarını ortaya çıkardık. Son 30 günde kimlerle irtibat kurdukları, hangi siyasi parti yoğunluklu irtibat kurdukları çok açık ve net." ifadelerini kullandı.