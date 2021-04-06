Mustafa Küçük kimdir, kaç yaşında, nereli? Mustafa Küçük ne iş yapıyor?

MUSTAFA KÜÇÜK KİMDİR?

1963 yılında Malatya Doğanşehir'de köylü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Kısıtlı eğitim imkanlarına rağmen bulunduğu ilçeden üniversiteyi kazanan 2 kişiden biri oldu.

1986 yılında, yüksek lisans eğitimi sırasında tanıştığı arkadaşının ailesinin 8 küçük makinelik atölyesinde iş dünyası ile tanıştı. 1987'de Tema Tekstil'in teklifi ile bir apartmanın bodrum katında bir atölyede kendi işine başladı. İşe başladığında, bir şoför ve bir sekreterle birlikte 3 kişiydiler. Daha sonra numune dikmek için bir dikiş makinesi ve bir de kesim masası aldı. Bir süre tedarikçi firmalarla iş yaptı. Zamanla nakış, baskı, etiket, boyahane yatırımı yaptı…