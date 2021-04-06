Mustafa Küçük kimdir, kaç yaşında, nereli? Mustafa Küçük ne iş yapıyor?

Mustafa Küçük kimdir, kaç yaşında, nereli? Türkiye'nin en zenginleri arasında yer alan ve Forbes listesine giriş yapan Mustafa Küçük'ün kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte Mustafa Küçük hakkında merak edilen bilgiler!
MUSTAFA KÜÇÜK KİMDİR?
1963 yılında Malatya Doğanşehir'de köylü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Kısıtlı eğitim imkanlarına rağmen bulunduğu ilçeden üniversiteyi kazanan 2 kişiden biri oldu.
1986 yılında, yüksek lisans eğitimi sırasında tanıştığı arkadaşının ailesinin 8 küçük makinelik atölyesinde iş dünyası ile tanıştı. 1987'de Tema Tekstil'in teklifi ile bir apartmanın bodrum katında bir atölyede kendi işine başladı. İşe başladığında, bir şoför ve bir sekreterle birlikte 3 kişiydiler. Daha sonra numune dikmek için bir dikiş makinesi ve bir de kesim masası aldı. Bir süre tedarikçi firmalarla iş yaptı. Zamanla nakış, baskı, etiket, boyahane yatırımı yaptı…
Mustafa Küçük, 1988'de Tema Tekstil'in Genel Müdürlüğü görevinin ardından Tema Holding'in Genel Koordinatörlük görevini yürüttü. 2000'de Taha Holding'te perakende ve üretim gruplarının ayrılması kararı çıkınca perakende sektöründe Tema Grubu'nun CEO'luğunu üstlendi. Küçük, LC Waikiki, LCW, South Blue ve X-Side markalarının geliştirilmesi ve mağazalar zincirinin oluşturulması sorumluluğunu yürütüyor.