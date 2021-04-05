104 emekli amiralin AK Parti Hükümeti'ni hedef alan darbe imalı bildirisine destek veren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan'ın, 3 ay 11 gün Meclis'te yaptığı konuşma gündeme getirdi.
EROZAN VE KAFTANCIOĞLU'NUN BU SÖZLERİ TESADÜF MÜ?
Ahmet Kamil Erozan, bildiriden 101 gün önce (14 Aralık 2020) TBMM'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na "Bütçeyi iktisatlı kullanın, yılın ikinci yarısında biz alacağız" demişti.
CHP İstanbul İl Başkanı da Canan Kaftancıoğlu da, 19 Aralık 2020 tarihinde, "TBMM'den geçecek olan bir sonraki bütçe halkın bütçesi olacak" ifadelerini kullanmıştı.
EROZAN'DAN DARBE İMALI BİLDİRİYE DESTEK
Sabah'ın aktardığına göre, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, 4 Nisan 2021 tarihinde 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisine destek verdi ve "126 emekli Büyükelçi Montrö Sözleşmesi konusunda bundan üç gün önce bir bildiri yayınladığında iktidar 'Monşer'lere kulak asmadı... 103 emekli Amirale kükremesinin sebebi demek ki Montrö Sözleşmesi olamaz... Mesele Deniz Harp Okulu mezunu bile olmayan 'Tarikatçı Amiral'..." dedi.
ÖZDEMİR: EROZAN, HANGİ AMAÇLA VE NEYE DAYANARAK 'YILIN İKİNCİ YARISINDA BİZ GELECEĞİZ' DİYEBİLMİŞTİR?