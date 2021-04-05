MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, bildiride adı ilk sırada yer alan emekli tümgeneral Ergun Mengi'nin, İYİ Parti üyesi olduğunu ve "Yılın ikinci yarısı biz geleceğiz" iddiasını ortaya atan Ahmet Kamil Erozan'ın partideki yardımcılığı görevini yürüttüğü anlaşıldığını hatırlattı.





Özdemir, "Gelinen aşamada şu soruları sorma zarureti vuku bulmuştur: 2020 Aralık ayında Ahmet Kamil Erozan, seçimlerin 2023 yılında yapılacağı her daim ilan edilmişken, hangi amaçla ve neye dayanarak 'Yılın ikinci yarısında biz geleceğiz' diyebilmiştir? Üstelik bu sözlerinde seçimle ilgili tek bir kelime sarf etmeden bunları nasıl söyleyebilmiştir?" diye sordu.



YILDIZ: SORU ÇOK BASİT: SİZİ KİM, NASIL KULLANIYOR?

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamalarını hatırlatarak, şunları söyledi: