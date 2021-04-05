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    • 05.04.2021 13:23
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    SON DAKİKA: Darbe imalı bildiri yayınlayan 104 emekli amiralin bağlantıları araştırılıyor

    Son dakika haberi... Bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Bildiriyi hazırlayan şüphelilerin görevde olan muvazzaf subaylarla irtibatı olup olmadığı, dışında diğer komutanlıklarla da irtibat kurulup kurulmadığı, başka kişilere imza için baskı yapılıp yapılmadığının araştırıldığı öğrenildi. Öte yandan bildiride imzası olan PYD'yi öven sözleriyle akıllarda. 'nin ise ABD merkezli düşünce kuruluşu Global İlişkiler Forumu (Global Relations Forum) üyesi olması dikkat çekiyor. 8 amiral ise Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu Yönetim Kurulu Üyesi. En dikkat çeken isimlerden biri de CFR-WINEP'in uzmanı Çevik Bir'in yetiştirdiği Atilla Kıyat.

    AA
    takvim.com.tr
    104 emekli amiralin bağlantısı araştırılıyor

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin yürüttüğü soruşturmanın detayları ortaya çıktı.

    Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz tarafından yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan emekli amirallerin bildirinin hazırlanmasında, bildiride adı geçen diğer kişilere ulaştırılmasında ve imzalatılmasında rol oynadıkları tespit edildi.


    Alçak bildirinin organizatörleri Esed'in DHKP-C'li katili Mihraç Ural ile aynı karede... (sol baştan 3. Türker Ertürk)

    YURT DIŞI BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR
    Gözaltına alınan şüphelilerin ev aramaları ve dijital materyallerinin incelemesinin devam ettiği öğrenilen soruşturmada, emekli amirallerin yurt içi ve yurt dışındaki bağlantılarının araştırıldığı kaydedildi.


    Ergun Mengi, Global İlişkiler Forumu (Global Relations Forum) isimli STK'nın az sayıdaki üyelerinden biri...

    MUVAZZAF SUBAYLARLAR İLİŞKİLERİ VAR MI?
    Soruşturmada, bildiriyi hazırlayan şüphelilerin görevde olan muvazzaf subaylarla irtibatı olup olmadığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dışında diğer komutanlıklarla da irtibat kurulup kurulmadığı, başka kişilere imza için baskı yapılıp yapılmadığının araştırıldığı öğrenildi.

    Bildiride imzası bulunan 8 amiralin Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu Yönetim Kurulu Üyesi olduğu öğrenildi.

    Bildirinin başlığı, kullanılan dil, yayınlanma saati ve kullanılan terimlerin daha önce yayınlanan muhtıralarla benzerlik gösterdiği belirlendi. Şüphelilerin ifadeleri ve dijital incelemelerin ardından soruşturmanın derinleştirileceği belirtildi.

        10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Türk Ceza Kanunu'nun 316/1 maddesinde yazılı "Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan re'sen açılan soruşturmada Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alındı. Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise 3 gün içerisinde emniyete gelmeleri için tebligat yapıldı.
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        Haberler Güncel SON DAKİKA: Darbe imalı bildiri yayınlayan 104 emekli amiralin bağlantıları araştırılıyor