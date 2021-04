Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medya hesabından yüz yüze eğitimle ilgili son dakika açıklamalarında bulundu.

Bakan Selçuk, şunları ifade etti:

"'Yerinde karar' uygulamasıyla devam eden yüz yüze eğitime katılım ortalaması yüzde 80'i buldu. Ailelerimizin ve tüm vatandaşlarımızın hassasiyetiyle bu uyumu sürdürmek çabasındayız. Beraberce her gün, her an artan bir özenle, lütfen…"

