AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili avukat Ali Özkaya, AK Parti Hükümeti'ni hedef alan ve 104 emekli amiral imzasının olduğu bildiride İYİ Parti Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve Jeo Stratejik Analizlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı emekli tuğamiral Ergun Mengi'nin de bulunduğunu açıkladı.
ÖZKAYA: 1 NUMARALI ZEVZEK İYİ PARTİ YÖNETİCİSİ İMİŞ
Ali Özkaya, söz konusu bildiride emekli tuğamiral Ergun Mengi'nin ilk sırada olduğunu hatırlatarak, "1 numaralı zevzek İYİ Parti yöneticisi imiş. Monşer Başkan da o yüzden yardımcısına sahip çıkmış anlaşılan? Görünen o ki bu işin altından da NATO/FETÖ çıkacak!.." ifadelerini kullandı.
ERGUN MENGİ'NİN BAŞKANI DA BİLDİRİYE SAHİP ÇIKTI
Ergun Mengi'nin başkan yardımcısı olduğu kuruluşun başkanlığı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan yapıyor. Erozan, İYİ Parti Uluslararası Politikalar Başkanı olarak görev yapıyor.
Erozan, emekli tuğamiral Ergun Mengi'nin imzasının olduğu bildiriye sahip çıktı ve "126 emekli Büyükelçi Montrö Sözleşmesi konusunda bundan üç gün önce bir bildiri yayınladığında iktidar 'Monşer'lere kulak asmadı... 103 emekli Amirale kükremesinin sebebi demek ki Montrö Sözleşmesi olamaz... Mesele Deniz Harp Okulu mezunu bile olmayan 'Tarikatçı Amiral'..." dedi.
ÇIRAY: İMZAMI ATIYORUM