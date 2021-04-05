Her yıl olduğu gibi bu yıl da 5 Nisan 2021 tarihinde Avukatlar Günü kutlanıyor. Adaletin savunucusu ve temsilcisi ünvanıyla görevini icra eden avukatlarımıza bu özel günde kutlama ve tebrik mesajları gönderebilirsiniz. En yeni ve anlamlı Avukatlar günü kutlama/tebrik mesajlarını sizin için hazırladık. Cumhuriyetin İlanının ardından ilk defa en geniş katılımıyla 3 Ocak 1934 de İzmir'de gerçekleştirilen "Türkiye Avukatlar Birliği" toplantısında, 5 Nisan tarihi Avukatlar Günü olarak adlandırılmıştır. İşte resimli avukatlar günü Whatsapp kutlama mesajları...
5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Cumhuriyetin İlanının ardından ilk defa en geniş katılımıyla 3 Ocak 1934 de İzmir'de gerçekleştirilen "Türkiye Avukatlar Birliği" toplantısında, 5 Nisan tarihi Avukatlar Günü olarak adlandırılmıştır. Yapılan Türkiye Avukatlar Birliği toplantısına katılım sağlayan baro başkanları ve temsilcileri ile tüm baroların tek bir çatı altında toplanması fikri sunulmuştur.
Sunulan bu fikrin ardından çeşitli gazetelerde konuya ilişkin öneriler verilmeye başlanmıştır. Yaklaşık 24 yıl sonra 5 Nisan 1958 tarihinde İzmir Ticaret Odası toplantı salonunda düzenlenen 2 günlük toplantının sonrasında "Barolar Birliği'nin" kuruluş çalışmalarına başlamışlardır. Bunlarla beraber gerçekleştirilen görüşmeler nitecesinde tesadüf eden tarihler öneri olarak sunularak 5 Nisan "Avukatlar Günü" olarak adlandırılmıştır.
5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI! (RESİMLİ- SÖZLÜ)
* Hukuk sisteminin en dayanıklı zincirleri olan cansiperane bir şekilde hakkın peşinden giden tüm avukatların Avukatlar Günü kutlu olsun.