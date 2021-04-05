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    • 05.04.2021 12:30
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    ! Sevgiliye, eşe, dosta (resimli-sözlü) !

    ! Yargısal alanda hak ve hukuk kavramlarının koruyucusu niteliğine sahip olan avukatlarımız için 5 Nisan 2021 tarihinde Avukatlar Günü kutlanıyor. Avukatlar Günü'nün gelmesiyle birlikte hukuk sisteminin olmazsa olmaz öğesi olan avukatlarımızın gününü kutlamak ve tebrik etmek üzere arayışına tüm hızıyla başlandı. Avukatlarımızı bu özel günde hatırlamak ve onlara ne kadar değerli olduklarını gösterebilmek adına yoğun bir şekilde araştırma konusu haline gelen kutlama ve tebrik mesajları gönderebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    5 Nisan 2021 Avukatlar Günü kutlama mesajları!

    Her yıl olduğu gibi bu yıl da 5 Nisan 2021 tarihinde Avukatlar Günü kutlanıyor. Adaletin savunucusu ve temsilcisi ünvanıyla görevini icra eden avukatlarımıza bu özel günde kutlama ve tebrik mesajları gönderebilirsiniz. En yeni ve anlamlı Avukatlar günü kutlama/tebrik mesajlarını sizin için hazırladık. Cumhuriyetin İlanının ardından ilk defa en geniş katılımıyla 3 Ocak 1934 de İzmir'de gerçekleştirilen "Türkiye Avukatlar Birliği" toplantısında, 5 Nisan tarihi Avukatlar Günü olarak adlandırılmıştır. İşte resimli avukatlar günü Whatsapp kutlama mesajları...

    5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

    Cumhuriyetin İlanının ardından ilk defa en geniş katılımıyla 3 Ocak 1934 de İzmir'de gerçekleştirilen "Türkiye Avukatlar Birliği" toplantısında, 5 Nisan tarihi Avukatlar Günü olarak adlandırılmıştır. Yapılan Türkiye Avukatlar Birliği toplantısına katılım sağlayan baro başkanları ve temsilcileri ile tüm baroların tek bir çatı altında toplanması fikri sunulmuştur.

    Sunulan bu fikrin ardından çeşitli gazetelerde konuya ilişkin öneriler verilmeye başlanmıştır. Yaklaşık 24 yıl sonra 5 Nisan 1958 tarihinde İzmir Ticaret Odası toplantı salonunda düzenlenen 2 günlük toplantının sonrasında "Barolar Birliği'nin" kuruluş çalışmalarına başlamışlardır. Bunlarla beraber gerçekleştirilen görüşmeler nitecesinde tesadüf eden tarihler öneri olarak sunularak 5 Nisan "Avukatlar Günü" olarak adlandırılmıştır.

    5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI! (RESİMLİ- SÖZLÜ)

    * Hukuk sisteminin en dayanıklı zincirleri olan cansiperane bir şekilde hakkın peşinden giden tüm avukatların Avukatlar Günü kutlu olsun.

        * Kutsal Savunma Hakkımızın Temsilcileri; Değerli Avukatlarımızın Avukatlar Günü Kutlu Olsun!
        * Hukuk sisteminin önemli yapı taşları içersinde olan avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü kutlu olsun ve başarılarınız daim olsun...


        * Hukuk devletinin olmazsa olmazı yargı erkinin temel tası ve en büyük güvencesi olan, savunma mesleğinin temsilcileri olan avukatlarımızın bu özel gününü kutlarım.

        * Güvenliğimizin teminatı olan tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum.
        * Daima adaleti,hakkı ve hukuku gözeten avukatlarımızın ve hukuk camiamızın 5 Nisan Avukatlar Günü 'nü kutlar,görevlerinde başarılar dilerim.



        * Savunma hakkı gibi kutsal bir kamu hizmeti gören avukatlarımızın tüm toplumda gerekli saygınlığa erişmesi ve bu bilincin tüm topluma yerleşmesi arzusu ile avukatlarımızın Avukatlar Gününü kutlarım.
        * Hak ve hukukumuzu koruyan avukatlarımızın, Avukatlar Gününü kutlarım.
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