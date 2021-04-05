Her yıl olduğu gibi bu yıl da 5 Nisan 2021 tarihinde Avukatlar Günü kutlanıyor. Adaletin savunucusu ve temsilcisi ünvanıyla görevini icra eden avukatlarımıza bu özel günde kutlama ve tebrik mesajları gönderebilirsiniz. En yeni ve anlamlı Avukatlar günü kutlama/tebrik mesajlarını sizin için hazırladık. Cumhuriyetin İlanının ardından ilk defa en geniş katılımıyla 3 Ocak 1934 de İzmir'de gerçekleştirilen "Türkiye Avukatlar Birliği" toplantısında, 5 Nisan tarihi Avukatlar Günü olarak adlandırılmıştır. İşte resimli avukatlar günü Whatsapp kutlama mesajları...

5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Cumhuriyetin İlanının ardından ilk defa en geniş katılımıyla 3 Ocak 1934 de İzmir'de gerçekleştirilen "Türkiye Avukatlar Birliği" toplantısında, 5 Nisan tarihi Avukatlar Günü olarak adlandırılmıştır. Yapılan Türkiye Avukatlar Birliği toplantısına katılım sağlayan baro başkanları ve temsilcileri ile tüm baroların tek bir çatı altında toplanması fikri sunulmuştur.