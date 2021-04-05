SON DAKİKA: Skandal bildiri sonrası harekete geçildi: Savcılıktan gözaltı kararı







TEHLİKELİ OLAYLAR VURGUSU YAPMIŞLARDI

Bir internet sitesinde bazı emekli amirallerin imzasıyla yayımlanan ve hazırlayanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan açıklamada, Montrö Sözleşmesi'nin tartışma konusu yapılmasına neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği belirtilmişti. Açıklamada ayrıca, basında ve sosyal medyada yer alan "kabul edilemez" nitelikteki bazı görüntülerin üzüntü kaynağı olduğu belirtilerek, "TSK ve Deniz Kuvvetleri'ni Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabaları" kınanmıştı. Skandal bildiride "Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir." ifadeleri yer alıyordu.





BAŞARAMAYACAKLAR, DEMOKRASİMİZİ İLERİYE GÖTÜRECEĞİZ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 104 emekli amiralin bildirisiyle ilgili açıklamasında, "Başaramayacaklar, demokrasimizi ileriye götüreceğiz" dedi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 104 amiralin bildirisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Gül'ün açıklamaları:

Hala demokrasi hukuk nöbeti yargı mensupları tarafından yerine getirilmektedir. Millet iradesini geri götürmek isteyenler bilsin ki demokrasi asla geriye gitmeyecektir.

Başaramayacaklar, demokrasimizi ileriye götüreceğiz. Vesayetçiler karşısında güçlü siyaset var.









