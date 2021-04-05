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    • 05.04.2021 11:21
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    SON DAKİKA: Skandal bildiri sonrası harekete geçildi: Savcılıktan gözaltı kararı

    Son dakika haberine göre, demokrasi ve siyaseti hedef alan darbe imalı bildiriye imza atan 104 emekli amiral arasında skandal bildirinin organizasyonunu yapan ve bildiride imzası bulunan 14 isim hakkında harekete geçildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin soruşturması kapsamında 10 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şüpheliye 3 gün içinde Emniyet'e müracaat etmeleri için tebligat yapıldı. Öte yandan 104 emekli amiralin bildirisiyle ilgili toplumun birçok kesiminden tepkiler gelmeye devam ediyor.

    AA
    Skandal bildiri sonrası harekete geçildi

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı internet siteleri ve sosyal medyada "103 amiralden Montrö bildirisi" başlığı altında yayımlanan bildiri hakkında Türk Ceza Kanununun 316/1 maddesinde yazılı "Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan resen soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne yazılan talimata istinaden, bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif olarak faaliyet göstererek imza listesinde yer alan,

    diğer kişiler tarafından imzalanmasını sağlayan kişilerin açık kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilerek bildirilmesi üzerine 10 şüphelinin, üzerlerine atılı suçun niteliği ile delillerin yok edilmesinin önüne geçmek ve varsa başka şüphelilerin de ivedilikle tespit edilmesini sağlamak amacıyla gecikmesinde sakınca bulunması nedeniyle eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına,

    4 şüphelinin ise belirlenen adreslerindeki arama ve el koyma işlemlerinin icrasından sonra yaş durumları göz önüne alınarak gözaltına alınmaksızın 3 gün içerisinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne müracaat etmelerinin kendilerine tebliğine karar verilmiştir."

        Gözaltına alınmasına karar verilen şüphelilerin tamamının yakalandığı, tüm şüphelilere ilişkin arama ve el koyma işlemlerinin usulünce yerine getirildiği belirtilen açıklamada, soruşturmaya, deliller ışığında çok yönlü devam edildiği vurgulandı.

        GÖZALTINA ALINAN VE EMNİYET'E ÇAĞIRILAN İSİMLER

        Öte yandan soruşturma kapsamında Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal'ın gözaltına alındığı, 3 gün içerisinde Emniyet'e gelmeleri için Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a tebligat yapıldığı öğrenildi.



        CUMHURİYET GAZETESİNDE AYNI GÜN YAZISI YAYINLANDI
        Emekli amirallerden Ergun Mengi, Atilla Kezek Ankara'da, Alattin Sevim, Ramazan Can Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk İstanbul'da, Turgay Erdağ ile Ali Sadi Ünal ise Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde gözaltına alındı. İstanbul'da yaşayan emekli amirallerden Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat ise yaş durumları nedeniyle gözaltına alınmadan ifadeye çağrıldı. Gözaltına alınan emekli amiraller arasındaki Ergun Mengi'nin İYİ Parti Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve Jeo Stratejik Analizlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olduğu belirlenmişti. Emekli amiral Ramazan Cem Gürdeniz ise bildiri yayınlandığı gün Cumhuriyet Gazetesinde "Kanal İstanbul Mavi Vatan'ın Karşıtıdır" başlıklı köşe yazısı yayınlanmıştı.




        TEHLİKELİ OLAYLAR VURGUSU YAPMIŞLARDI
        Bir internet sitesinde bazı emekli amirallerin imzasıyla yayımlanan ve hazırlayanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan açıklamada, Montrö Sözleşmesi'nin tartışma konusu yapılmasına neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği belirtilmişti. Açıklamada ayrıca, basında ve sosyal medyada yer alan "kabul edilemez" nitelikteki bazı görüntülerin üzüntü kaynağı olduğu belirtilerek, "TSK ve Deniz Kuvvetleri'ni Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabaları" kınanmıştı. Skandal bildiride "Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir." ifadeleri yer alıyordu.


        BAŞARAMAYACAKLAR, DEMOKRASİMİZİ İLERİYE GÖTÜRECEĞİZ
        Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 104 emekli amiralin bildirisiyle ilgili açıklamasında, "Başaramayacaklar, demokrasimizi ileriye götüreceğiz" dedi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 104 amiralin bildirisi hakkında açıklamalarda bulundu.

        Gül'ün açıklamaları:

        Hala demokrasi hukuk nöbeti yargı mensupları tarafından yerine getirilmektedir. Millet iradesini geri götürmek isteyenler bilsin ki demokrasi asla geriye gitmeyecektir.

        Başaramayacaklar, demokrasimizi ileriye götüreceğiz. Vesayetçiler karşısında güçlü siyaset var.




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