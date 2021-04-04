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    • 04.04.2021 19:46
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    Darbe imalı bildiriye imza atan amirallerden bazılarının YK üyesi olduğu ortaya çıktı!

    104 emekli amiral gece yarısı darbe iması içeren bir bildiri yayıladı. Bildiriye siyasetçilerden ve STK'lardan sert tepki gelirken skandala imza atan amirallerle ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Bildiride imzası bulunan 8 amiralin Yönetim Kurulu Üyesi olduğu öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Amiraller Koç Üniversitesi'nden çıktı!

    104 emekli amiral gece yarısı darbe iması içeren bir bildiri yayınladı.

    Aralarında Türker Ertürk, Cem Gürdeniz Deniz Cora gibi isimlerin de bulunduğu 104 emekli amiral, Milli İradeyi hedef alan bildiri yayınladı.

    DARBE İMASI AÇIKÇA GÖRÜLDÜ
    "Son zamanlarda gerek Kanal İstanbul, gerekse Uluslararası Antlaşmaların iptali yetkisi kapsamında Montrö Sözleşmesi'nin tartışmaya açılması endişe ile karşılanmaktadır."     ifadeleriyle başlayan skandal bildiride yer alan "Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir" ifadesi alenen yapılan darbe imasını da gözler önüne serdi.

    BİLDİRİYE İMZA ATAN AMİRALLERLE İLGİLİ 'KOÇ' DETAYI
    Bildiriye siyasetçilerden ve STK'lardan sert tepki gelirken skandala imza atan amirallerle ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

    Bildiride imzası bulunan 8 amiralin Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu Yönetim Kurulu Üyesi olduğu öğrenildi.

    Bildiride imzası bulunan ve Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu Yönetim Kurulu Üyesi olduğu ortaya çıkan emekli amirallerin isimleri şu şekilde:

    Amiral Cem Gürdeniz
    Amiral Kadir Sağdıç
    Amiral Şükrü Bozoğlu
    Amiral Engin Baykal
    Amiral Hakan Ercan
    Amiral Hakan Eraydın
    Amiral Bülent Olcay
    Amiral Mustafa Özbey

        KOÇ'UN SİYASETE MÜDAHALE ÇABASI
        Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. Kadına şiddetle mücadele başlığı altında parlatılan İstanbul Sözleşmesi, toplumun temeli olan aile yapısına adeta dinamit koyan bir sözleşme olarak tepkilerin odağındaydı.

        Türkiye'nin kararına birçok hukukçu destek verirken, Koç Ailesi'nin ön plandaki ismi Ali Koç tarafından yönetilen spor kulübü Fenerbahçe'de siyasete alet edildi. Koç yönetimindeki Fenerbahçe tıpkı bir siyasi parti gibi hareket ederek tepki çeken bir açıklama yaparak İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını eleştirdi.

        Koç yönetimindeki Fenerbahçe'nin çizgiyi aşan açıklamasına sosyal medyada özellikle kulübe gönül veren taraftarlardan tepkiler geldi.

        Birçok sosyal medya kullanıcısı, Fenerbahçe'nin bir spor kulübü olduğunu hatırlatarak ayrışma yaratacak siyasi açıklamalardan uzak durulması gerektiğine dikkat çekti.

        İNÖNÜ'NÜN VEHBİ KOÇA DARBE MEKTUBU
        Dönemin CHP lideri İsmet İnönü ve Koç ailesinin, Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun idamı ile sonuçlanan 27 Mayıs Darbesi'nden önceden haberdar olduğu ortaya çıkmıştı.

            27 Mayıs Darbesi'nde dönemin CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek'in 27 Mayıs'tan önce iş adamı Vehbi Koç'a bir mektup yazarak İsmet İnönü'nün yakın bir zamanda ordunun darbe yapacağını bildirdiği öğrenilmişti.

            Gülek Vehbi Koç'a yazdığı mektubunda İsmet İnönü'yü kaynak göstererek ordunun yakın bir zamanda darbe yapacağını belirtmiş ve: "İnönü Sabretsin. Orduda hareketlenme var. Menderes'in diktatörlüğüne son verecekler. Zamanı kolluyorlar dedi." ifadelerine yer vermişti.

            İşte Milli iradeyi hedef alan o bildiri ve skandala imza atan amiraller

            İŞTE O BİLDİRİ
            "Yüce Türk Milletine,
            Son zamanlarda gerek Kanal İstanbul, gerekse Uluslararası Antlaşmaların iptali yetkisi kapsamında Montrö Sözleşmesi'nin tartışmaya açılması endişe ile karşılanmaktadır.

            Türk Boğazları, dünyanın en önemli suyollarından biri olup, tarih boyunca çok uluslu antlaşmalara göre yönetilmiştir. Bu antlaşmaların sonuncusu ve Türkiye'nin haklarını en iyi şekilde koruyan Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir. Montrö, Karadeniz'e kıyıdaş ülkelerin güvenliğinin temel belgesi olup Karadeniz'i barış denizi yapan sözleşmedir. Montrö, Türkiye'nin herhangi bir savaşta, savaşan taraflardan birinin yanında istemeden savaşa girmesini önleyen bir sözleşmedir. Montrö, Türkiye'nin II. Dünya Savaşında tarafsızlığını korumasına imkân yaratmıştır. Bu ve benzeri nedenlerle, Türkiye'nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesinin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz.

            Diğer taraftan; son günlerde basında ve sosyal medyada yer alan kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur. TSK ve özellikle Deniz Kuvvetlerimiz son yıllarda; çok bilinçli bir FETÖ saldırısı yaşamış ve çok değerli kadrolarını bu hain kumpaslara kurban vermiştir. Bu kumpaslardan çıkarılacak en önemli ders; TSK'nin, anayasanın değişmez, değiştirilmesi teklif edilemez temel değerlerini titizlikle sürdürmesi zaruretidir.

            Bu gerekçelerle, TSK ve Deniz Kuvvetlerimizi bu değerlerin dışına çıkmış, Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz. Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir.

            Türk Milletinin bağrından çıkan şanlı bir geçmişe sahip, Ana ve Mavi Vatan'ın koruyucusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda yetiştirilmesi elzemdir. Ülkemizin her köşesinde denizde, karada, havada, iç güvenlik bölgesinde ve sınır ötesinde fedakârca görev yapan, Mavi Vatandaki hak ve menfaatlerimizin korunması için Atatürk'ün gösterdiği yolda canla başla çalışan cefakâr Türk Denizcilerimizin yanındayız.

            4 Nisan 2021
            Deniz Şehitlerimizi anarak Saygıyla duyururuz."

            O EMEKLİ AMİRALLER
            1. E. Amiral Ergun MENGİ
            2. E. Amiral Alaettin SEVİM
            3. E. Amiral Nazif ÖZDAĞDEVİREN
            4. E. Amiral Işık BİREN
            5. E. Amiral Ahmet ŞENOL
            6. E. Amiral Hasan HOŞGİT
            7. E. Amiral Vedat ERSİN
            8. E. Amiral Metin AÇIMUZ
            9. E. Amiral Atilla KEZEK
            10.E. Amiral Nurhan KAHYAOĞLU
            11.E.Amiral Önder ÇELEBİ
            12.E.Amiral Metin POYRAZLAR
            13.E.Amiral Mücahit ŞİŞLİOĞLU
            14.E.Amiral Engin BAYKAL
            15.E.Amiral Hüseyin ÇİFTÇİ
            16.E.Amiral Atilla KIYAT
            17.E.Amiral Vehbi ALPMAN
            18.E.Amiral Celal PARLAKOĞLU
            19.E.Amiral Mustafa Ekmel ÖZDENGİL
            20.E.Amiral Serdar DÜLGER
            21.E.Amiral Abdullah METE
            22.E.Amiral Ertan DEMİRTAŞ
            23.E Amiral Orhun ÖZDEMİR
            24.E.Amiral Ersin GÜLER
            25.E.Amiral Nadir KINAY
            26.E.Amiral Hüseyin HOŞGİT
            27.E Amiral İlker GÜVEN
            28.E.Amiral Baha EREN
            29.E.Amiral Abdullah GAVREMOĞLU
            30.E.Amiral Şükrü BOZOĞLU
            31.E.Amiral Hakan ERCAN
            32.E.Amiral Mesut ÖZEL
            33.E.Amiral Taner EZGÜ
            34.E.Amiral İbrahim AKIN
            35.E.Amiral Ömer AKDAĞLI
            36.E.Amiral Mehmet OTUZBİROĞLU
            37.E.Amiral Taner BALKIŞ
            38.E.Amiral İzzet ARTUNÇ
            39.E.Amiral Hakan ERAYDIN
            40.E.Amiral Mehmet Ali ÇINAR
            41.E.Amiral Deniz DAĞLILAR
            42.E.Amiral Yalçın ERTUNA
            43.E.Amiral Türker ERTÜRK
            44.E.Amiral Aydın CANEL
            45.E.Amiral Sami ÖRGÜÇ
            46.E.Amiral Yalçın KAVUKÇUOĞLU
            47.E.Amiral Nazım ÇUBUKÇU
            48.E.Amiral Ahmet AKSOY
            49.E.Amiral Can ERENOĞLU
            50.E.Amiral Doğan HACİPOĞLU
            51.E.Amiral Abdullah AKGÜL
            52.E.Amiral Aziz ÖZTÜRK
            53.E.Amiral A. Serdar AKINSEL
            54.E.Amiral Mustafa İPTEŞ
            55.E.Amiral Caner BENER
            56.E.Amiral Nejat BERKSUN
            57.E.Amiral Kadir SAĞDIÇ
            58.E.Amiral Tayfun TANSAN
            59.E.Amiral İskender YILDIRIM
            60.E.Amiral Ali Yüksel ÖNEL
            61.E.Amiral Uğur YİĞİT
            62.E.Amiral Mustafa ÖZBEY
            63.E.Amiral Cem GÜRDENİZ
            64.E.Amiral Bülent BOSTANOĞLU
            65.E.Amiral Murat BİLGEL
            66.E.Amiral Cengiz ALPÖZÜ
            67.E.Amiral Serdar Okan KIRÇİÇEK
            68.E.Amiral Tufan MİMİR
            69.E.Amiral Turgut TUFAN
            70.E.Amiral Turhan ÖZER
            71.E.Amiral Alper TEZEREN
            72.E.Amiral Mustafa ÜLTANUR
            73.E.Amiral Ruhsar SÜMER
            74.E.Amiral Cemal ÜREN
            75.E.Amiral Gündüz Alp DEMİRUS
            76.E.Amiral Deniz CORA
            77.E.Amiral Gürkan İNAN
            78.E.Amiral Atilla TONGUÇ
            79.E.Amiral Mustafa KARASABUN
            80.E.Amiral Erol YÜKSEL
            81.E.Amiral Özbek GÜRGÜN
            82.E.Amiral Bülent OLCAY
            83.E.Amiral Nejat GÜLDİKEN
            84.E.Amiral Turgay ERDAĞ
            85.E.Amiral İsmail TAYLAN
            86.E.Amiral Aydın GÜRÜL
            87.E.Amiral Raif NALDEMİR
            88.E.Amiral Numan ALANSAL
            89.E.Amiral Tanzar DİNÇER
            90.E.Amiral Erol ADAYENER
            91.E.Amiral Haluk Sayın
            92.E.Amiral Ferhat FERHANOĞLU
            93.E.Amiral Mehmet Ali ÖZGÜVEN
            94.E.Amiral Ali Sadi ÜNSAL
            95.E.Amiral Doğan DENİZMEN
            96.E.Amiral Taner AKKAYA
            97.E.Amiral Necati KURT
            98.E.Amiral Tayfun URAZ
            99.E.Amiral Engin HEPER
            100.E. Amiral Hayati Bilgiç
            101.E. Amiral Hasan Nihat DOĞAN
            102.E. Amiral Ömer Bayram ÇETİN
            103.E.Amiral Mithat Kemal ALGÜL
            104.E.Amiral İlker GÜVEN

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            Haberler Güncel Darbe imalı bildiriye imza atan amirallerden bazılarının Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu YK üyesi olduğu ortaya çıktı!