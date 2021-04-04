DARBE İMASI AÇIKÇA GÖRÜLDÜ

"Son zamanlarda gerek Kanal İstanbul, gerekse Uluslararası Antlaşmaların iptali yetkisi kapsamında Montrö Sözleşmesi'nin tartışmaya açılması endişe ile karşılanmaktadır." ifadeleriyle başlayan skandal bildiride yer alan "Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir" ifadesi alenen yapılan darbe imasını da gözler önüne serdi.

BİLDİRİYE İMZA ATAN AMİRALLERLE İLGİLİ 'KOÇ' DETAYI

Bildiriye siyasetçilerden ve STK'lardan sert tepki gelirken skandala imza atan amirallerle ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.