



Gelişen dünyada, ticaretin en hızlı şekilde yapılabilmesi ve mesafelerin kısaltılması için tüm ulaşım modlarının entegre çalışabilmesinin çok önemli olduğunu bildiren Bakan Karaismailoğlu, "Bu nedenle tüm ulaşım sistemlerimizi 'bütünleşik mod' esasına göre değerlendiriyoruz. Bu amacımız doğrultusunda karayolları ile birlikte, ülkemizdeki diğer tüm ulaşım ve iletişim modlarında büyük yatırımlara imza attık. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüleri, İstanbul Havalimanı gibi dev projeleri hizmete sunduk. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de bir yıl içinde açacağız" şeklinde konuştu.



"BUGÜNE KADAR YHT HATLARIMIZDA YAKLAŞIK 60 MİLYON YOLCU TAŞINDI"

Demiryollarını yeniden devlet politikası haline getirdiklerini ve Demiryolu Reformu'nu başlattıklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "2009 yılında hizmete açtığımız ilk projemiz olan Ankara-Eskişehir YHT hattından bugüne yaptığımız çalışmalarla, Türkiye, dünyanın sekizinci, Avrupa'nın altıncı yüksek hızlı tren işletmecisi haline geldi. Ankara-Eskişehir hattının ardından hizmete alınan Ankara-Konya ve Ankara-İstanbul YHT hatları da yüksek hızlı tren hizmetini halkımız için vazgeçilmez bir ulaşım hizmeti haline getirdi. Öyle ki, bugüne kadar YHT hatlarımızda yaklaşık 60 milyon yolcu taşındı" ifadelerini aktardı.



Hızlı Tren anlamında şu anda çok önemli ve büyük projeleri hayata geçirdiklerini bildiren Bakan Karaismailoğlu, "Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı, Ankara-İzmir Hızlı Tren hattı, Bursa-Yenişehir-Osmanaeli Hızlı Tren Hattı, Konya-Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattı, Mersin-Adana-Gaziantep Hızlı Tren Hattı, Kapıkule-Çerkezköy Hızlı Tren Hattı ve Sivas-Erzincan Hızlı Tren Hattı olmak üzere toplam 3 bin 515 kilometrelik hızlı tren hattında yapım çalışmalarımız devam ediyor. Ankara-Sivas hattımızda sona yaklaştık. Son testlerimizi yapıyoruz. Haziran ayı itibariyle inşallah bütün vatandaşlarımızı Ankara-Sivas YHT hattı ile buluşturmuş olacağız" açıklamasında bulundu.



"Kanal İstanbul projesi gibi Türkiye'nin geleceği için önemli ve stratejik bir projenin çok iyi anlaşılması ve gerekliliğinin doğru anlatılması zaruridir" Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı projesi ile dünya demiryolu taşımacılığında kısa zamanda söz sahibi olduklarının altını çizen Bakan Karaismailoğlu, bu hat ile Türkiye'nin Pekin'den Londra'ya uzanan orta koridorun ve Demir İpek Yolu'nun en stratejik bağlantı noktası haline geldiğini belirterek, "Bildiğiniz gibi dev projemiz Kanal İstanbul Türkiye'nin gündeminde. Bu yüzden Kanal İstanbul projesi gibi Türkiye'nin geleceği için önemli ve stratejik bir projenin çok iyi anlaşılması ve gerekliliğinin doğru anlatılması zaruridir. Dünyanın büyüyen ve gelişen ticaret yolları perspektifinden baktığımızda Kanal İstanbul'un aciliyeti zaten apaçık görülmektedir" ifadelerini kullandı.



"KANAL İSTANBUL'UN PROJE ÇALIŞMALARI, İMAR PLANLARI TAMAMLANMIŞTIR VE İHALE HAZIRLIKLARI DEVAM ETMEKTEDİR"

Kanal İstanbul projesindeki son durum hakkında bilgiler paylaşan Bakan Karaismailoğlu, şu ifadeleri kaydetti:

"Karadeniz ve Hazar'daki enerji hareketliliği ve Karadeniz ile Ege kıyılarında yapılan liman yatırımları bizlere şunu gösteriyor: Orta Koridor'un ve Kuzey Güney Koridoru'nun kesişiminde bulunan İstanbul, dünya ticaretinin odak şehri olacak ve Boğazlar'dan geçen yük miktarı her yıl artacaktır. Buna bağlı olarak 2050 yılında yıllık 78 bin gemi geçişinin olacağı İstanbul Boğazı'ndaki olası bir duraksama dünya ve ülke ekonomisini çok ciddi zararlara uğratabilecek bir risk teşkil etmektedir. Kanal İstanbul ise gemi geçişi için ideal bir suyolu olarak projelendirilmiştir. Bu proje Türkiye'nin vizyon projesi olduğu kadar dünya ölçeğinde bakıldığında da en büyük lojistik projelerinden biridir. Şu an itibariyle, Kanal İstanbul'un proje çalışmaları, imar planları tamamlanmıştır ve ihale hazırlıkları devam etmektedir. Çok yakın bir zamanda bu projeye başlayacak ve kısa sürede tamamlayacak güçte ve kararlılıkta olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim."