Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak, "Kanal İstanbul'un proje çalışmaları, imar planları tamamlanmıştır ve ihale hazırlıkları devam etmektedir" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 71. Karayolları Bölge Müdürleri Toplantısı'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Karaismailoğlu, 2003 yılından bu yana gerçekleştirilen ulaştırma ve haberleşme hamlesi kapsamında yapılan 1 trilyon 86 milyar liranın üzerindeki yatırımlar içinde karayollarının her zaman önemli bir paya sahip olduğunu belirterek, "Bu bütçenin yüzde 62'si karayollarımıza aktarılmış, bugüne dek karayollarımızın inşası ve iyileştirme projelerine yaptığımız yatırım 670 milyar lirayı aşmıştır. 2003-2020 yılları arasında yapılan bu harcamaların şimdiden Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya toplam 395 milyar dolar ve üretime 837,7 milyar dolar katkısı olmuştur. Öte yandan, bu yatırımların etkisiyle yıllık ortalama 1 milyon 20 bin kişilik bir istihdam imkanı doğmuştur" diye konuştu.
Karayolu ağının gücüne güç katmak için 2003 yılında Acil Eylem Planı kapsamında başlatılan karayolu altyapı geliştirme seferberliğinde önemli mesafeler kat ettiklerini dile getiren Bakan Karaismailoğlu, 19 yıl önce mevcut 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağını 3,6 kat artırarak, 28 bin 204 kilometreye çıkardıklarını kaydetti. Karaismailoğlu, "Bölünmüş yol uzunluğumuzu 2023 yılında 30 bin kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. 2003'te sadece 6 ilimiz bölünmüş yollarla bağlı iken, bugün tam 77 ilimiz bu imkana kavuşmuştur. 2003'te bin 714 kilometre olan otoyol uzunluğumuza, bin 809 kilometre daha ekleyerek, 3 bin 523 kilometreye ulaştırdık. 2003 öncesinde yıllık ortalama 7 bin kilometre asfalt yapılırken, şimdi yılda 14 bin kilometrenin üzerinde asfalt çalışması yapıyoruz" dedi.
"KAZALARDA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISINDA YÜZDE 79 AZALMA SAĞLANDI"
Karayollarında 2021-2023 arasında, "Trafik Güvenliği Strateji Belgesi" ile birlikte "Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı"nı da açıkladıklarını anımsatan Bakan Karaismailoğlu, "Yaptığımız güvenli ve kusursuz yollar sayesinde yıllarca ardı arkası kesilmeyen, tüm ülkeyi yasa boğan ölümlü trafik kazaları haberleri de artık yok denecek kadar azalmıştır. Karayollarımızda seyreden araç sayısı son 13 yılda yüzde 80 oranında artarken, 100 milyon taşıt km başına düşen kaza anında ölümler 5.72'den 1.21'e düşerek kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısında yüzde 79 azalma sağlandı. Yüz bin kişi başına trafik kazalarında can kaybında dünya ortalaması 18 iken, ülkemizde bu rakam, 2019 sonu itibariyle 6,6'ya gerilemiştir" ifadelerini kullandı.
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun tamamını, 2019 yılında hizmete sunarak Edirne-İstanbul-Ankara Otoyolu ile İzmir-Aydın ve İzmir-Çeşme otoyolları arasındaki bağlantıyı sağladıklarını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, "Ankara-Niğde otoyolumuz sayesinde, Kapıkule'den Güneydoğu sınır noktasına kadar uzanan kesintisiz otoyol imkanını tesis ettik. Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamladık ve trafiğe açtık. 1915 Çanakkale Köprüsü ile Malkara-Çanakkale Otoyolu'nu da 18 Mart 2022'de tamamlayarak milletimizin asırlık bir hayalini daha gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin önemli turizm ve tekstil bölgelerinden Aydın ve Denizli illerini, İzmir Limanı ile Marmara Bölgesine ve aynı şekilde Akdeniz'e bağlayacak büyük projelerimizden olan Aydın-Denizli Otoyolu'nun yapım çalışmalarına da devam ediyoruz" aktarımında bulundu.
"KARAYOLLARIMIZDA DİJİTALLEŞME DÖNEMİNİ BAŞLATIYORUZ"
Teknolojik imkanlardan yararlanarak, ülke sathındaki tüm karayollarında hareketlilik, verimlilik ve güvenlik açısından merkezi olarak yönetimini, kontrolünü ve takibini yapacak bir sistemi hayata geçirdiklerini dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "Bin 29 kilometre uzunluğundaki güzergahta fiber optik haberleşme altyapısını tamamladık. Ülkemizin en akıllı otoyolu olan Ankara-Niğde Otoyolu'nu 2020 yılında trafiğe açtık. Yerli ve milli ulaşım sistem altyapıları ile desteklenen otoyolumuzda 1,3 milyon metrelik fiber iletişim ağı, sensörler, kameralar, veri ve kontrol merkezlerimiz sürücülerimize hizmet veriyor" değerlendirmesinde bulundu.