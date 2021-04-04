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    • 04.04.2021 14:45
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    Son dakika: Hükümeti hedef alan bildiriye imza atan 104 amiralin arasında yer alıyordu! 'ün hakkındaki sözleri ortaya çıktı

    Son dakikleri… ’nin milli iradesine göz diken 104 emekli amiralin gece yarısı iktidarı hedef alan bildirisi Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı. Söz konusu skandal bildiride adı geçen ’li ’ün PKK’nın kolu hakkındaki sözleri oraya çıktı.

    Adeta PKK'nın neden bitmediğinin özeti olan CHP'li Türker Ertürk de darbe imalı bildiriye imza attı. Peki CHP'li Ertürk kimdir? A Haber, darbe imalı bildiriye imza atan emekli amiral Türker Ertürk'ün gerçeklerini gözler önüne serdi.

    PYD'YE ÖVGÜLER YAĞDIRMIŞTI
    Emekli 104 amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili gece yarısı yayımladığı darbe imalı bildiriye tepki yağarken, bildiride imzası bulunan Türker Ertürk'ün, bir süre önce söylediği, 'Sınırımızda PYD olsun daha iyi.' sözleri sosyal medyada tekrar gündem oldu.

    Bir dönem CHP'de aktif siyaset de yapan Ertürk'ün, "PYD'nin laik yapısını da zaten biliyoruz." ifadeleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

        Öte yandan 104 emekli amiralin hazırladığı darbe imalı bildiri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

        HER ÇALIŞMASI TÜRKİYE'YE KARŞI
        CHP'li emekli Tuğamiral Türker Ertürk, terör örgütü PKK/PYD ile birlikte ABD'nin bölgedeki kukla devlet projesine sahip çıkmıştı.

        Bugün de Türkiye'nin parçalanması için çalışmalarına devam eden CHP'i Ertürk, darbe imalı bildiriye imza atanların başında geldi.
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        Haberler Güncel Son dakika: Hükümeti hedef alan bildiriye imza atan 104 amiralin arasında yer alıyordu! Türker Ertük'ün PYD hakkındaki sözleri ortaya çıktı