Adeta PKK'nın neden bitmediğinin özeti olan CHP'li Türker Ertürk de darbe imalı bildiriye imza attı. Peki CHP'li Ertürk kimdir? A Haber, darbe imalı bildiriye imza atan emekli amiral Türker Ertürk'ün gerçeklerini gözler önüne serdi.
PYD'YE ÖVGÜLER YAĞDIRMIŞTI
Emekli 104 amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili gece yarısı yayımladığı darbe imalı bildiriye tepki yağarken, bildiride imzası bulunan Türker Ertürk'ün, bir süre önce söylediği, 'Sınırımızda PYD olsun daha iyi.' sözleri sosyal medyada tekrar gündem oldu.
Bir dönem CHP'de aktif siyaset de yapan Ertürk'ün, "PYD'nin laik yapısını da zaten biliyoruz." ifadeleri sosyal medyada büyük tepki çekti.