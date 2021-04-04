104 amiralden hadsiz bildiri! Darbe imalı bildiriyi imzalayan 104 amiral kimdir? İşte 104 amiralin isimleri

104 emekli amiralin, Montrö Boğazlar Sözleşmesi üzerinden milli iradeyi hedef alan bildirisi hem siyasetten hem de toplumdan büyük tepkilere neden oldu. Özellikle halk, sosyal medya üzerinden darbe imasına sert bir biçimde eleştirdi.

Tepkiler devam ederken 103 emekli amiral hakkında "kim bunlar" sorusu gündeme geldi.

Aralarında 1980 darbesini güzelleyen, Işık Biren ve PYD'yi meşrulaştırarak "Sınırımızda olsalar daha iyi" diyen Türker Ertürk'ün de bu listede yer alması dikkat çekti.