104 amiralden hadsiz bildiri! Darbe imalı bildiriyi imzalayan 104 amiral kimdir? İşte 104 amiralin isimleri
Son dakika haberleri… Hükümeti eleştiren 104 amiralin skandal bildirisi Türkiye'yi ayağa kaldırdı. İktidarı hedef alan 104 hadsiz amiralden bazılarının geçmişteki sözleri gündem oldu. İşte o amiraller…
104 emekli amiralin, Montrö Boğazlar Sözleşmesi üzerinden milli iradeyi hedef alan bildirisi hem siyasetten hem de toplumdan büyük tepkilere neden oldu. Özellikle halk, sosyal medya üzerinden darbe imasına sert bir biçimde eleştirdi.
Tepkiler devam ederken 103 emekli amiral hakkında "kim bunlar" sorusu gündeme geldi.
Aralarında 1980 darbesini güzelleyen, Işık Biren ve PYD'yi meşrulaştırarak "Sınırımızda olsalar daha iyi" diyen Türker Ertürk'ün de bu listede yer alması dikkat çekti.
İşte darbe imasında bulunan o isimler
E. Amiral Ergun MENGİ
Bildirinin en başında imzası bulunan isim Ergun Mengi 2007 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinden Tuğamiral rütbesiyle emekli oldu. Emekliliğinin ardından çeşitli STK'lar ile çalışmalar gerçekleştiren Mengi, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü'nde "Bilimsel Danışman" unvanıyla görev yapıyor. Emekli Amiral ayrıca Global İlişkiler Forumu'nun da üyesi konumunda bulunuyor.
E. Amiral Alaettin SEVİM
Bildirideki imza listesinde iki numarada bulunan isim olan Emekli Tuğamiral Alaettin Sevim Piri Reis Üniversite'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Hakkında 2011 yılında "Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri" davası kapsamında tutuklama kararı alınan Sevim, Ergenekon davasından hapis yattı. Dava kapsamında adı pek çok maddede yer alan Sevim 2014 yılında tahliye edildi.
E. Amiral Kadir Nazif ÖZDAĞDEVİREN
Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı görevini yapan Tuğamiral Kadir Nazif Özdağdeviren, 7 Ağustos 1998 tarihinde dönemin Milli Savunma Bakanı İsmet Sezgin ile Genelkurmay Başkanı Karadayı tarafından Köşk'e çıkarılan Yüksek Askeri Şûra kararları, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in onayından geçmişti.
Yine o dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, 30 Ağustos 1998 tarihinden geçerli olmak Genelkurmay Başkanı olmuştu. Haber7'de yer alan habere göre, Bu YAŞ kararlarında Nazif Özdağdeviren Tuğamiralliğe terfi ettirilmişti. Özdağdeviren aynı zamanda Piri Reis Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.
E. Amiral Işık BİREN
88 yaşındaki emekli Amiral Işık Biren, darbe konusundaki tartışmalı ifadeleriyle tanınıyor. NATO Kuzey-Doğu Akdeniz Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak görev yapan emekli Koramiral 12 Eylül darbesinde etkin görev yaptı. Biren, darbeden yıllar sonra çıktığı bir televizyon programında 80 darbesini "12 Eylül gerçekleşmeseydi, dış müdahale olacaktı" diyerek aklamaya çalışmıştı.
E. Amiral Ahmet ŞENOL
Darbe imalı bildiriye imza atan emekli amirallerden biri de Ahmet Şenol. Şenol Ergenekon ve Balyoz davaları kapsamında ismi geçen amirallerden biri olarak tanınıyor. Şenol'un özellikle fişleme dosyalarında isminin geçtiği hazırlanan iddianame kapsamında belirtilmişti. 2005 yılında görev süresi uzatılan Şenol, Tuğamiral rütbesiyle emekli olmuştu.