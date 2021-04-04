CHP'den yapılan açıklamalara bakıyorum. "Bu bir sahte gündemdir" diyorlar. Peki, bunu hükümet mi gerçekleştirmiş? Bunu AK Parti mi gerçekleştirmiş? 104 kişi toplanmışlar, örgütlenmişler böyle bir bildiriyi belli ki tartışmışlar. Ve imzaya açmışlar, ilginç bir zamanlamayla da tutmuşlar bunu yayınlamışlar. Burada çok açık ve net geçmiş dönemlerde siyasi hayata müdahale eden tar ve yöntemin aynısı var. İçeriğin aynısı var. Ve biz bunu en canlı bir biçimde 27 Nisan'da yaşamıştık. Eğer siz bunu kabullenirseniz bunun adı muhtıra olur. Kabullenmezseniz kâğıt parçasına döner.

"PERDE ARKASINA SAKLANMAYA ÇALIŞIYORLAR"