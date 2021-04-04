Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü, 104 emekli amiralin AK Parti Hükümeti'ni hedef alan darbe imalı bildirisine tepki gösterdi.
104 EMEKLİ AMİRAL AK PARTİ HÜKÜMETİ'NİN HEDEF ALAN BİLDİRİ YAYINLADI
Aralarında Türker Ertürk, Deniz Cora, Cem Gürdeniz ve Atilla Kıyat'ın da bulunduğu 104 emekli amiral AK Parti Hükümeti'ni hedef alan bildiri yayınlamış ve Kanal İstanbul projesi üzerinden seçilmiş hükümeti hedef almıştı.
Bildiride, "(…) Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir" iddiasında bulunuldu.
"TÜRK MİLLETİ'NİN İRADE VE TALEPLERİNİN ÜZERİNDE GÖRENLER BÜYÜK BİR GAFLET İÇİNDE"
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü:
"Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. Millet iradesinin meşru temsil zeminleri ve yöntemleri son derece açıktır. Kendi dar çevrelerinin antidemokratik çağrışımlar içeren yaklaşımlarını, Türk Milleti'nin irade ve taleplerinin üzerinde görenler dün olduğu gibi bugün de büyük bir gaflet içindedir.
Millet iradesine saygı duymanın demokrasinin temeli olduğunu biliyor ve ülkemizin aleyhindeki her türlü girişime karşı daima devlet ve milletimizin yanında olduğumuzu kamuoyuna arz ediyoruz."
"HUZURSUZLUK ORTAMINA HİZMET EDEN ZİHNİYETİ KINIYORUZ"
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü: "Ülke olarak beka mücadelesi verdiğimiz ve birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde, devletimizi uluslararası arenada zayıflatma ve ülkemizin birliğini sarsma amaçlı, milli iradenin tezahürü meclisimizi yok sayan, yüksek standartları olan demokrasimiz üzerinde açık bir tehdit unsuru olarak görülebilecek, düşünce özgürlüğü ile izahı asla mümkün olmayan, darbe dönemleri muhtıralarını hatırlatır türden ve ancak darbe özlemi içinde olanların kabul edebileceği; demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı büyük milletimizde karşılığını asla bulamayacak, sadece kargaşa ve huzursuzluk ortamı oluşturmaya namzet bir bildiri ile milletimizi sebepsiz ve edepsiz bir biçimde rahatsız etme teşebbüsü içinde olan kişiler ile bu teşebbüse onay veren, alkışlayan ve yaratılmaya çalışılan huzursuzluk ortamına hizmet eden zihniyeti kınıyoruz.."