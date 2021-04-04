104 emekli amiral milli iradeyi hiçe sayarak dün gece yarısı darbe tehdidi içeren bir bildiri yayınladı.

"Son zamanlarda gerek Kanal İstanbul, gerekse Uluslararası Antlaşmaların iptali yetkisi kapsamında Montrö Sözleşmesi'nin tartışmaya açılması endişe ile karşılanmaktadır." ifadeleriyle başlayan skandal bildiride yer alan "Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir" ifadesi alenen yapılan darbe imasını da ortaya koydu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 104 emekli Amiralin yayınladığı bildiriye Twitter hesabından açıklama yaparak tepki gösterdi.

"YUNAN GENERALİ ANLARIM DA..."

Kurtulmuş, yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye; Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerini can siperhane şekilde korurken, kapalı Maraş'ı açarak Kıbrıslı kardeşlerimize sahip çıkarken, Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferine bütün gücüyle katkı verirken, Ayasofya'nın zincirlerini kırarak ülkemizin egemenliğini tüm dünyaya haykırırken, Yunan General Floros'un 'yeniden güçlü büyük Türkiye' yürüyüşünden rahatsız olmasını anlarım da... Acaba bizdeki emekli Amirallerin rahatsızlığının sebebi nedir?" dedi.

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