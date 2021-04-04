Okan Müderrisoğlu, "'Emekli amiraller rahatsız' meselesi yine Türk siyasi tarihinde darbe ya da muhtıra girişimlerinin organize edildiği süreçleri ifade eder." sözlerini kullandı.

Müderrisoğlu sözlerine şöyle devam etti:

İçerik olarak bakıldığında; 'Montrö - Sarıklı Amiral ve Mavi Vatan' üzerinden tanımlamalar yapılıyor. Aslında bunun altyapısını oluşturmak üzere iki konu daha gündeme geldi.

1 - İrtica ile ilgili olarak yönetmelikte yapıldığı söylenen değişiklik ve tartışma