Son dakika haberi... Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "Çok hedef odaklı siyasi bir faaliyet olabilir. Bir kurmay planlaması olabilir. Şekli ve içeriği itibariyla bakalım. Şekil olarak; Bir kere gece yarısı bildirisinin Türkiye'de siyasi tarihimizde nereye denk geldiği bellidir. İkincisi bildiri niteliği itibarıyla; Bu özü itibarıyla 'muhtıra' çağrışımıdır." dedi.
Okan Müderrisoğlu, "'Emekli amiraller rahatsız' meselesi yine Türk siyasi tarihinde darbe ya da muhtıra girişimlerinin organize edildiği süreçleri ifade eder." sözlerini kullandı.
Müderrisoğlu sözlerine şöyle devam etti:
İçerik olarak bakıldığında; 'Montrö - Sarıklı Amiral ve Mavi Vatan' üzerinden tanımlamalar yapılıyor. Aslında bunun altyapısını oluşturmak üzere iki konu daha gündeme geldi.
1 - İrtica ile ilgili olarak yönetmelikte yapıldığı söylenen değişiklik ve tartışma
2- Harp okullarında Atatürk İlke ve İnkılapları'nın kaldırıldığı yönünde iddialardı.
SİSTEMATİK BİR PLANIN PARÇASI
Hepsi sistematik bir biçimde gündeme gelmiş görünüyor. Bu bildiri de yani bana göre artık düşünceyi özgürlüğün ötesinde siyasal sonuç odaklı muhtıra'da; Açık bir şekilde Deniz Kuvvetleri'nde kritik pozisyonlarda görev yapan eski amiraller var. Bunlar içinde Deniz Kuvvetleri Komutanları da dahil olmak üzere var. Yani tesadüfen izah edilecek bir durum olmadığı çok açık.