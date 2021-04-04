Darbe imalı bildiri yayınlayan emekli amirallere sosyal medyada tepki büyüyor! #SökünRütbelerini
Gece yarısı adeta darbe tehdidi yaparak bildiri yayınlayan emekli amirallere tepki giderek büyüyor. AK Parti hükümetini hedef alarak açıkça tehdit eden bildirinin altında imzası bulunan amirallerin rütbesinin sökülmesi için sosyal medyada başlatılan #SökünRütbelerini başlığına on binlerde mesaj atıldı.
104 amiral eskisi bir araya geldi, milli iradeyi hedef alan skandal bir bildiri yayınladı. Söz konusu bildiri toplumun her kesimi tarafından lanetlenirken bu rezaletin altına imzasını atan emekli amirallere çok sert tepki gösterildi.
Sosyal medyada da on binlerce kişi #SökünRütbeleri etiketi altında tepki mesajlarını paylaştı. Bazı paylaşımlarda bildirinin altında imzası bulunan amirallerin eski Türkiye özleminde olduklarına dikkat çekildi.
İŞTE O PAYLAŞIMLARDAN ÖNE ÇIKANLAR