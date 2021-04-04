Darbe imalı bildiri yayınlayan emekli amirallere sosyal medyada tepki büyüyor! #SökünRütbelerini

104 amiral eskisi bir araya geldi, milli iradeyi hedef alan skandal bir bildiri yayınladı. Söz konusu bildiri toplumun her kesimi tarafından lanetlenirken bu rezaletin altına imzasını atan emekli amirallere çok sert tepki gösterildi.

Sosyal medyada da on binlerce kişi #SökünRütbeleri etiketi altında tepki mesajlarını paylaştı. Bazı paylaşımlarda bildirinin altında imzası bulunan amirallerin eski Türkiye özleminde olduklarına dikkat çekildi.

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