Van Gara şehitleri için yürüdü: Teröre karşı tek yürek

Van'da vatandaşlar teröre karşı tek yürek oldu. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesindei terör örgütü PKK tarafından 13 vatandaşımızın şehit edilmesinin ardından Van'da, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve halkın katılımıyla teröre tepki yürüyüşü düzenlendi.

18.02.2021 20:50 - Son Güncelleme: 18.02.2021 20:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





