Van Gara şehitleri için yürüdü: Teröre karşı tek yürek
Van'da vatandaşlar teröre karşı tek yürek oldu. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesindei terör örgütü PKK tarafından 13 vatandaşımızın şehit edilmesinin ardından Van'da, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve halkın katılımıyla teröre tepki yürüyüşü düzenlendi.
18.02.2021 20:50
- Son Güncelleme: 18.02.2021 20:50
Cumhuriyet Caddesindeki Kent Meydanında toplanan kalabalığa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile eşi Meral Bilmez, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri de katıldı.