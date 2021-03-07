Başkan Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün ailesine başsağlığı

Görüşmeye ilişkin paylaşılan görüntülerde, şehidin eşi Fadime Gül ile konuşan Başkan Erdoğan, "Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin, şehidimizin çocukları bize emanettir, bizler üzerimize düşeni inşallah yerine getiririz" dedi.

Şehidin annesi Gül de, Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.