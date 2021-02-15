Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 15.02.2021 13:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.02.2021 13:50
    ABONE OL

    leri isimleri, memleketleri ve rütbeleri! Gara 13 şehit vatandaşın isimleri nedir? Kimlikleri belirlendi

    leri isimleri, memleketleri ve rütbeleri! Gara'da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak kalleşçe şehit edilen 13 Türk vatandaşının isimleri araştırılıyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen ve cenazeleri Malatya'ya getirilen 13 vatandaştan 1'inin daha kimliği belirlendi. Böylece şehitlerden 12’sinin kimlik tespit işlemi tamamlandı. Peki, Gara 13 şehit vatandaşın isimleri nedir? İşte detaylar...

    Gara şehitleri isimleri, memleketleri ve rütbeleri!

    Gara şehitleri isimleri, memleketleri ve rütbeleri! Türkiye terör örgütü PKK tarafından kalleşçe şehit edilen 13 vatandaşına ağlıyor. Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen ve cenazeleri Malatya'ya getirilen 13 şehit vatandaştan 12'sinin kimlikleri belli oldu. Peki, Gara 13 şehit vatandaşın isimleri nelerdir? İşte şehitlerin isimleri, memleketleri ve rütbeleri

    GARA ŞEHİTLERİ İSİMLERİ, MEMLEKETLERİ VE RÜTBELERİ

    1- 13 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır-Bingöl karayolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulan Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı, Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı,

    2- 28 Temmuz 2015 tarihinde izinli gittiği Erzurum'dan ailesiyle birlikte dönerken Diyarbakır/Lice- Bingöl yol ayrımında alıkonulan Mersin nüfusuna kayıtlı, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Sedat Yabalak,

    3- 18 Eylül 2015 tarihinde Tunceli-Erzincan karayolunda alıkonulan Malatya nüfusuna kayıtlı Rize İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Çavuş Semih Özbey,

    4- 2 Ekim 2015 tarihinde Ağrı'daki birliğine katılmak üzere yola çıkan ve Tunceli-Pülümür karayolunda alıkonulan Osmaniye nüfusuna kayıtlı tankçı Er Adil Kabaklı,

    5- 24 Temmuz 2016 tarihinde Lice İlçesi Berkilin Deresi mevkiinde ailesiyle birlikte seyir halindeyken alıkonulan Mardin nüfusuna kayıtlı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Vedat Kaya,

    6- 15 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır karayolunda alıkonulan Siirt nüfusuna kayıtlı Bingöl İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Er Süleyman Sungur,

        7- 21 Eylül 2016 tarihinde Hakkari-Çukurca karayolunda alıkonulan Eskişehir nüfusuna kayıtlı Hakkari İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Erbaş Mevlüt Kahveci,

        8- 2 Ekim 2015 tarihinde Tunceli-Pülümür karayolunda alıkonulan Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Erzincan'daki birliğine katılmak üzere yola çıkan Topçu Er Müslüm Altıntaş,

        9- Adıyaman nüfusuna kayıtlı vatandaşımız Aydın Köse ve

        10- Samsun nüfusuna kayıtlı vatandaşımız Muhammet Salih Kanca oldukları anlaşılmıştır.

        Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan teşhis ve tespit çalışmaları neticesinde 2 şehidin daha kimliğinin belirlendiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Bu şehitlerimizin, 13 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır-Bingöl kara yolunda PKK terör örgütü mensupları tarafından yol kesme suretiyle alıkonulan, Van İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Erzurum-Palandöken nüfusuna kayıtlı 26.12.1985 doğumlu Jandarma Er Sedat Sorgun ile 21 Eylül 2016 tarihinde Hakkari-Çukurca kara yolunda PKK terör örgütü mensupları tarafından yol kesme suretiyle alıkonulan Hakkari İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Balıkesir-Merkez nüfusuna kayıtlı 11.05.1986 doğumlu Uzman Jandarma Çavuş Ümit Gıcır olduğu tespit edilmiştir. Bir şehidimizin kimlik tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir."
            Haberler Yaşam Gara şehitleri isimleri, memleketleri ve rütbeleri! Gara 13 şehit vatandaşın isimleri nedir? Kimlikleri belirlendi