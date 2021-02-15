Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan teşhis ve tespit çalışmaları neticesinde 2 şehidin daha kimliğinin belirlendiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu şehitlerimizin, 13 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır-Bingöl kara yolunda PKK terör örgütü mensupları tarafından yol kesme suretiyle alıkonulan, Van İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Erzurum-Palandöken nüfusuna kayıtlı 26.12.1985 doğumlu Jandarma Er Sedat Sorgun ile 21 Eylül 2016 tarihinde Hakkari-Çukurca kara yolunda PKK terör örgütü mensupları tarafından yol kesme suretiyle alıkonulan Hakkari İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Balıkesir-Merkez nüfusuna kayıtlı 11.05.1986 doğumlu Uzman Jandarma Çavuş Ümit Gıcır olduğu tespit edilmiştir. Bir şehidimizin kimlik tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir."