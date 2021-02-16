CHP'nin yayın organı gibi hareket eden Sözcü Gazetesi'nin yazarı Yılmaz Özdil, Gara'daki kalleş saldırı sonrası terör örgütlerinin ve sözcüsü HDP'nin değirmenine su taşıyacak cinsten bir yazı kaleme aldı.
PKK'YA TEK SATIR SÖZ YOK
Yazısında 13 vatandaşımızın şehit edilmesine ilişkin PKK'ya tek satır söz etmeyen Yılmaz Özdil, tam da kalleşlerin isteyeceği şekilde devletin söylemlerini sorgular ve gerçeklere gölge düşürür cinsten ifadeler kullandı.
KANDİL İLE İTTİFAK YAPANLARA SOR ÖZDİL!
Operasyona ilişkin tek tek anlatılan tüm gerçeklere rağmen akıllarda soru işareti oluşturmak adına "Gara'da ne oldu?" şeklinde imalı bir yazı kaleme alan Özdil, Gara'da ne olduğunu HDP ile ittifak yapanlara, HDP ile Anayasa yapanlara, PYD-YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmeyenlere, kayyum atanan belediyelere desteğe gidenlere, SİHA'lardan rahatsız olanlara, şanlı ordumuza "satılmış" diyenlere sormak yerine hükümeti hedef aldı.
CEVABINI SOSYAL MEDYADAN ALDI
Özdil'e tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, "15 gün önce PKK'nın arka bahçesi haline geldiğini söyleyip CHP'den istifa eden vekilleri linç eden asrın şarlatanı Yılmaz Özdil,13 vatandaşımızın katili PKK'ya tek kelime etmeden yine hükümete saldırdı" yorumunda bulundu.
AÇIK AÇIK HDP'Yİ SAVUNDU
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, 2019 yılında kayyum kararına tepki gösterdiği yazısında, Ahmet Türk'ün yarım asırdır 'demokratik yollarla' siyaset yaptığını savunmuştu.
SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPTIĞI CHP, 13 ŞEHİDİMİZİN KATİLLERİNE TERÖRİST DİYEMİYOR
Yılmaz Özdil'in adeta avukatı gibi davrandığı parti olan CHP, müttefiki HDP gibi teröristlerin sözcülüğünü ve avukatlığını yapıyor. CHP 13 şehit verdiğimiz Gara saldırısında bile yaptığı açıklamada PKK'nın adını anmamış, kalleş saldırıra terör örgütünü aklama peşine düşmüştü.
İşte geçmişte CHP'nin vatandaşlarımızın katillerini savunduğu o haberler:
Daha önce de birçok kez teröristleri savunan ifadeler kullanan CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı ve 24. Dönem İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, canlı yayında akılalmaz sözler sarf etti.
Katıldığı bir televizyon programında Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin tartışmaların yaşandığı sırada Aksünger, terör örgütü PKK'nın Suiye uzantısı olan YPG için terör örgütü değildir açıklaması yaptı. Program sunucusu Ahmet Hakan'ın açık açık sorduğu "Terör örgütü mü?" sorusuna Erdal Aksünger, "PYD benim gözümde terör örgütü değildir" diye cevap verdi.