Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.02.2021 16:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.02.2021 17:01
    ABONE OL

    Köşe yazısında şehitleri üzerinden hükümete saldıran PKK'ya ve ortağı partilere tek kelime etmedi

    yazarı , 'daki kalleş saldırıda devletinin yanında olmak yerine terör örgütlerinin değirmenine su taşımayı tercih etti. Özdil, bugünkü köşe yazısında "Gara'da ne olduğunu elbette saniye saniye biliyorum ama, haddimi de biliyorum, konunun uzmanları varken anlatmak bize düşmez." şeklinde provokatif ifadeler kullandı. Operasyona ilişkin tek tek anlatılan tüm gerçeklere rağmen akıllarda soru işareti oluşturmak adına "Gara'da ne oldu?" şeklinde imalı bir yazı kaleme alan Özdil, Gara'da ne olduğunu ile ittifak yapanlara, HDP ile Anayasa yapanlara, PYD-YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmeyenlere, kayyum atanan belediyelere desteğe gidenlere, SİHA'lardan rahatsız olanlara, şanlı ordumuza "satılmış" diyenlere sormak yerine hükümeti hedef aldı.

    Gara şehitleri üzerinden devlete saldırdı

    CHP'nin yayın organı gibi hareket eden Sözcü Gazetesi'nin yazarı Yılmaz Özdil, Gara'daki kalleş saldırı sonrası terör örgütlerinin ve sözcüsü HDP'nin değirmenine su taşıyacak cinsten bir yazı kaleme aldı.




    PKK'YA TEK SATIR SÖZ YOK
    Yazısında 13 vatandaşımızın şehit edilmesine ilişkin PKK'ya tek satır söz etmeyen Yılmaz Özdil, tam da kalleşlerin isteyeceği şekilde devletin söylemlerini sorgular ve gerçeklere gölge düşürür cinsten ifadeler kullandı.

    KANDİL İLE İTTİFAK YAPANLARA SOR ÖZDİL!
    Operasyona ilişkin tek tek anlatılan tüm gerçeklere rağmen akıllarda soru işareti oluşturmak adına "Gara'da ne oldu?" şeklinde imalı bir yazı kaleme alan Özdil, Gara'da ne olduğunu HDP ile ittifak yapanlara, HDP ile Anayasa yapanlara, PYD-YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmeyenlere, kayyum atanan belediyelere desteğe gidenlere, SİHA'lardan rahatsız olanlara, şanlı ordumuza "satılmış" diyenlere sormak yerine hükümeti hedef aldı.



    CEVABINI SOSYAL MEDYADAN ALDI
    Özdil'e tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, "15 gün önce PKK'nın arka bahçesi haline geldiğini söyleyip CHP'den istifa eden vekilleri linç eden asrın şarlatanı Yılmaz Özdil,13 vatandaşımızın katili PKK'ya tek kelime etmeden yine hükümete saldırdı" yorumunda bulundu.




    AÇIK AÇIK HDP'Yİ SAVUNDU
    Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, 2019 yılında kayyum kararına tepki gösterdiği yazısında, Ahmet Türk'ün yarım asırdır 'demokratik yollarla' siyaset yaptığını savunmuştu.

    SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPTIĞI CHP, 13 ŞEHİDİMİZİN KATİLLERİNE TERÖRİST DİYEMİYOR
    Yılmaz Özdil'in adeta avukatı gibi davrandığı parti olan CHP, müttefiki HDP gibi teröristlerin sözcülüğünü ve avukatlığını yapıyor. CHP 13 şehit verdiğimiz Gara saldırısında bile yaptığı açıklamada PKK'nın adını anmamış, kalleş saldırıra terör örgütünü aklama peşine düşmüştü.


    İşte geçmişte CHP'nin vatandaşlarımızın katillerini savunduğu o haberler:


    Daha önce de birçok kez teröristleri savunan ifadeler kullanan CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı ve 24. Dönem İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, canlı yayında akılalmaz sözler sarf etti.

    Katıldığı bir televizyon programında Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin tartışmaların yaşandığı sırada Aksünger, terör örgütü PKK'nın Suiye uzantısı olan YPG için terör örgütü değildir açıklaması yaptı. Program sunucusu Ahmet Hakan'ın açık açık sorduğu "Terör örgütü mü?" sorusuna Erdal Aksünger, "PYD benim gözümde terör örgütü değildir" diye cevap verdi.



        FETÖ'YÜ DE SAVUNMUŞTU
        CHP'li Aksünger, sadece YPG'lilere kol kanat germekle kalmamış, Türkiye'yi tehdit eden bir diğer terör örgütü FETÖ'ye de kalkan olmuştu. Aksünger, ABD'de FETÖ'nün sözcülüğüne savunmuş, Türkiye'nin FETÖ ile mücadeleden rahatsız olduğunu defalarca dile getirmişti.



        KILIÇDAROĞLU DA AYNI AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 21 Ekim 2014 tarihinde "Bizim için YPG terör örgütü değildir. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur" iddiasında bulunmuştu.



        "PYD SİYASİ OLUŞUMDUR"
        CHP Milletvekili Ünal Çeviköz de Genel Başkanı gibi teröristleri aklamaya çalışmış ve "PYD bir siyasi oluşum, YPG ise onun askeri boyutudur." demişti.




            SİHA SEZGİN TERÖRİSTLERE TOZ KONDURMUYOR!
            Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden Gürsel Tekin ve Sezgin Tanrıkulu, İngiltere'de bir toplantıya katılmış, toplantıya Sezgin Tanrıkulu'nun terör örgütü PKK'nın uzantısı olan PYD için söyledikleri damga vurmuştu. Tanrıkulu, açık açık Türkiye'ye silah doğrultan teröristlere aklama peşine düşerek PYD'nin terör örgütü olmadığını savunmuştu.




            ONCA SALDIRIYI GÖRMEZDEN GELDİLER!
            CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke de partidaşları gibi PKK'nın uzantılarının onca saldırısını görmezden gelip, PKK'nın Suriye kanadı PYD'ye terör örgütü diyebilmek için istihbari bilginin olması gerektiğini söylemişti.

            BARIŞ PINARI HAREKATI HAKKINDA SKANDAL YAZI!
            Türkiye'nin hemen her hamlesine karşı olan Özdil, 2019 yılında Barış Pınarı Harekatı'nın amacının "DEAŞ'lı teröristleri Türkiye'ye getirip ABD'nin yükünü hafifletmek" olduğunu iddia etmişti.

            Özdil, AK Parti iktidarı döneminde terör örgütü DEAŞ'a destek verildiğini, teröristlerin serbest bırakıldığnı iddia etmişti. ABD'nin DEAŞ'lıları hapsetmek için para harcamak istemediğini, Türk askerinin masraflarının daha ucuz olduğunu ve bu yüzde teröristleri Türkiye'nin alacağını ima eden Özdil, özüne dönerek harekatın amacını saptırmıştı.

            "Amerikan askerleriyle IŞİD'e gardiyanlık yapmak, pahalı geliyor. Biz ucuzuz." diyen Özdil, "Terörle mücadele için elbette devletimizin yanındayız ama… Gayet açık görülüyor ki, Pkk için gitmiyoruz. Amerikan vatandaşlarının vergi yükünü hafifletmek için gidiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Güncel Köşe yazısında Gara şehitleri üzerinden hükümete saldıran Yılmaz Özdil PKK'ya ve ortağı partilere tek kelime etmedi