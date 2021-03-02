



PARAMOTOR VE DRONE MALZEMELERİ ALMANYA'DAN GELİYOR

'Şahin' kod adlı Alman uyruklu terörist Kuzey Irak'a gelip eğitim alıp geri ülkesine döndü. Bize havacılık, termal, paramotor ve drone malzemeleri ile elektronik ve teknik tüm malzemeleri kargoyla gönderiyor. Örgütün Özel kuvvetler yapılanması Avrupa'da yoğun faaliyet yürütüyor. Irak'tan veya Suriye'den Türkiye'ye gönderilen teröristlerin yakalandığı için, Avrupa'daki örgüt üyelerinin legal yollardan Türkiye'ye geçirilmesi kararı alındı.