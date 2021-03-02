Terör örgütünün sözde özel güç yapılanması içinde, paramotor ve maket uçak eğitmeni olan "Siya" kod adlı kadın terörist A.D., Kuzey Irak'taki Gara Dağından kaçarak peşmergeler aracılığıyla Habur'a gelip teslim oldu. Halen dağda olan 151 teröristi fotoğraflarından teşhis eden terörist tutuklandı.
EGE'YE AÇILACAKLARDI, İLK GRUP ÖLDÜRÜLÜNCE VAZGEÇTİLER
Hakkında Şırnak Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan kadın terörist, örgütünün son yapılanmasıyla ilgili şu itiraflarda bulundu. Sabah'ın haberine göre, uyuşturucu kullanan ağabeyinin baskısından bunalarak, BDP aracılığıyla örgüte katıldığını anlatan kadın terörist, "PKK'nın Kuzey Irak'taki yapılanması, Suriye'de eğitilerek buraya gönderiliyor. PKK, Lazkiye limanından Ege bölgesine açılım yapmak istedi. İlk grup, Muğla'da öldürülünce plandan vazgeçildi ve yola çıkan iki grup geri döndü.
PARAMOTOR VE DRONE MALZEMELERİ ALMANYA'DAN GELİYOR
'Şahin' kod adlı Alman uyruklu terörist Kuzey Irak'a gelip eğitim alıp geri ülkesine döndü. Bize havacılık, termal, paramotor ve drone malzemeleri ile elektronik ve teknik tüm malzemeleri kargoyla gönderiyor. Örgütün Özel kuvvetler yapılanması Avrupa'da yoğun faaliyet yürütüyor. Irak'tan veya Suriye'den Türkiye'ye gönderilen teröristlerin yakalandığı için, Avrupa'daki örgüt üyelerinin legal yollardan Türkiye'ye geçirilmesi kararı alındı.