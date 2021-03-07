O ANLARI ANLATTILAR

Otobüsün kaydığını belirten bir görgü tanığı "Yukarıdan gelirken fren tutmamış, freni boşalmış herhalde. Karşı yönden gelen otobüs ile kafa kafaya çarpıştı. Allah beterinden korusun" diye konuştu. Kazaya karışan otomobilin sahibi İsmail Coşkun da "Otobüsün freni tutmamış kayarak caddedeki bir araca çarptı. Sonra benim araca çarptıktan sonra otobüs ile kafa kafaya çarpıştı. Şoför yaralandı sadece. Otobüse çarpıp durmasa caddedeki işyerlerine girerdi." dedi. Kazaya karışan otobüsün sürücüsü ise "Freni boşlamış herhalde. Benim kullandığım otobüs ile kafa kafaya çarpıştık. Ben kendi tarafımı kurtardım. Bana vurmasa direk balıkçıların olduğu yere girerdi" diye konuştu.